Tödlicher Unfall im Leipziger Osten: 71-Jährige stirbt nach Unfall mit Straßenbahn
Leipzig - Bei einem Unfall an der Straßenbahnhaltestelle Ostplatz in Leipzig ist eine 71-jährige Frau am Mittwochabend so schwer verletzt worden, dass sie später in einem Krankenhaus starb.
Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz an der Prager Straße auf TAG24-Anfrage. Demnach wollte die 71-Jährige kurz nach 18 Uhr mit ihrem Ehemann die Gleise überqueren. Dabei übersah sie eine einfahrende Straßenbahn der Linie 15.
Das Paar befand sich den Angaben zufolge auf dem Weg zu einem Fußballspiel.
"Trotz Gefahrenbremsung durch die Tramfahrerin kam die Straßenbahn nicht rechtzeitig zum Stehen und erfasste die Seniorin", so Polizeisprecher Moritz Peters.
Die Frau geriet unter die Bahn und wurde eingeklemmt. Feuerwehrkräfte hoben die Tram an, um sie zu befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Abend aber ihren schweren Verletzungen erlag.
Ihr Ehemann wurde von Einsatzkräften des Kriseninterventionsteams betreut.
Die Prager Straße war zwischen Oststraße und Volckmarstraße bis circa 21.30 Uhr gesperrt. "Dabei kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem ein Funkstreifenwagen beim Rangieren mit einem stehenden VW Transporter kollidierte", so Peters. Es sei ein Schaden von 3000 Euro entstanden.
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Die Leipziger Verkehrsbetriebe informierten über Umleitungen. Demnach konnten die Linien 15, 4E und 12 die Haltestellen auf der Prager Straße zeitweise nicht bedienen. Einzelne Fahrten fielen aus.
Erstmeldung vom 25. März 20.39 Uhr, aktualisiert am 26. März 10.35 Uhr
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier