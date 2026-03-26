Tödlicher Unfall im Leipziger Osten: 71-Jährige stirbt nach Unfall mit Straßenbahn

Leipzig - Bei einem Unfall an der Straßenbahnhaltestelle Ostplatz in Leipzig ist eine 71-jährige Frau am Mittwochabend so schwer verletzt worden, dass sie später in einem Krankenhaus starb.

Feuerwehrkräfte hoben die Straßenbahn an, um die Frau zu befreien. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz an der Prager Straße auf TAG24-Anfrage. Demnach wollte die 71-Jährige kurz nach 18 Uhr mit ihrem Ehemann die Gleise überqueren. Dabei übersah sie eine einfahrende Straßenbahn der Linie 15.

Das Paar befand sich den Angaben zufolge auf dem Weg zu einem Fußballspiel.

"Trotz Gefahrenbremsung durch die Tramfahrerin kam die Straßenbahn nicht rechtzeitig zum Stehen und erfasste die Seniorin", so Polizeisprecher Moritz Peters.

Die Frau geriet unter die Bahn und wurde eingeklemmt. Feuerwehrkräfte hoben die Tram an, um sie zu befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Abend aber ihren schweren Verletzungen erlag.

Ihr Ehemann wurde von Einsatzkräften des Kriseninterventionsteams betreut.

Die Prager Straße war zwischen Oststraße und Volckmarstraße bis circa 21.30 Uhr gesperrt. "Dabei kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem ein Funkstreifenwagen beim Rangieren mit einem stehenden VW Transporter kollidierte", so Peters. Es sei ein Schaden von 3000 Euro entstanden.