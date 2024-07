Unfall-Drama in Leipzig: Junge Radlerin (†33) von Kipplader getötet

Leipzig - Tragischer Unfall in Leipzig! Am Donnerstag ist eine 33-jährige Fahrradfahrerin von einem Lastwagen erfasst und getötet worden.

In Leipzig ist am Donnerstag eine Fahrradfahrerin (†33) bei einem Unfall gestorben. © News5

Gegen 10.25 Uhr war die nach ersten Erkenntnissen junge Frau mit ihrem Zweirad auf dem Peterssteinweg unterwegs und fuhr in Richtung Innenstadt.

Kurz nach der Kreuzung zur Dimitroffstraße am Wilhelm-Leuschner-Platz wollte die rumänische Fahrerin (25) eines Kippladers nach rechts in Richtung Roßplatz abbiegen.

Dabei kreuzte sie den geradeaus verlaufenden Fahrradstreifen und übersah dabei mutmaßlich die Radlerin.

Sie wurde erfasst und von dem tonnenschweren Gefährt überrollt. "Durch die Kollision erlitt sie Verletzungen, an welchen sie noch an der Unfallstelle verstarb", so Polizeisprecher Chris Graupner.

Ein Sachverständiger der DEKRA ist vor Ort und unterstützt den Verkehrsunfalldienst.