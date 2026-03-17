Unfall im Leipziger Westen: Opel und Dacia stoßen auf Kreuzung zusammen

Leipzig - Die Kreuzung Karl-Heine-Straße und Erich-Zeigner-Allee im Leipziger Westen ist am Dienstagmittag zum Schauplatz eines Unfalls geworden.

Auf der Kreuzung Karl-Heine-Straße und Erich-Zeigner-Allee sind am Dienstag ein Opel und ein Dacia zusammengestoßen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Moritz Peters gegenüber TAG24 bestätigte, sind auf der Kreuzung kurz nach 12 Uhr ein Opel und ein Dacia miteinander kollidiert.

Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, dass beide Fahrzeuge offenbar frontal zusammenstießen. Wie es dazu kam, ob ein Vorfahrtsfehler auf der durch Ampeln geregelten Kreuzung der Grund war, war zunächst unklar.

Verletzt wurde bei dem Crash glücklicherweise niemand. Die beiden Autos wurden jedoch schwer beschädigt.

Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.