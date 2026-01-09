Unfall in Leipzig: Suff-Fahrer kracht mit VW gegen Audi und überschlägt sich

Leipzig - Kein Schnee-Chaos, sondern offenbar "nur" jede Menge Alkohol brauchte ein Autofahrer im Leipziger Osten, um einen heftigen Unfall zu verursachen, bei dem er mit seinem Wagen auf dem Dach landete.

Der Wagen des betrunkenen Unfallfahrers (52) überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. (Symbolbild) © 123rf/gorodenkoff

Das Unglück geschah am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr in der Karl-Friedrich-Straße im Stadtteil Mölkau, wie eine Polizeisprecherin am Freitag berichtete.

Demnach war der 52-Jährige mit seinem VW Passat in Richtung Gottschalkstraße unterwegs, als er aus noch nicht gänzlich geklärter Ursache gegen einen geparkten Audi gekracht sei, der dabei mehrere Meter verschoben und schwer beschädigt wurde.

Alle Versuche, die Kontrolle über sein Auto wiederzuerlangen, schlugen fehl - der VW überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Unfallfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, aber: "Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2 Promille", so die Sprecherin.