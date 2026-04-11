Unfall in Leipzig: Toyota und Skoda krachen auf Prager Straße zusammen

Leipzig - Auf der Prager Straße im Leipziger Südosten sind am Samstagnachmittag ein Toyota und ein Skoda miteinander kollidiert.

Die beiden Autos stießen an der Kreuzung Russenstraße zusammen. Wie es dazu kam, ist derzeit noch unklar. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 bestätigte, war es gegen 14.20 Uhr zu dem Unfall gekommen.

Beide Autos stießen in Höhe der Kreuzung mit der Russenstraße zusammen.

Bilder von vor Ort zeigen, dass der Toyota auf den Skoda aufgefahren war. Auch die Polizei hielt einen Auffahrunfall für wahrscheinlich. Bestätigt wurde dies jedoch zunächst nicht. "Die Unfallaufnahme läuft noch", so der Sprecher.