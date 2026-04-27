Autofahrer unter Drogen kollidiert mit Linienbus: Eine Person verletzt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Eine 57-Jährige wurde am Sonntagmittag verletzt, nachdem ein Linienbus in Leipzig-Möckern eine Vollbremsung machen musste und mit einem Ford kollidierte.

Von Tamina Porada

Leipzig - Eine 57-Jährige wurde am Sonntagmittag verletzt, nachdem ein Linienbus in Leipzig-Möckern eine Vollbremsung machen musste und mit einem Ford kollidiert war.

Der Busfahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern.
Der Busfahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, war der Linienbus gegen 13.15 Uhr auf der Louise-Otto-Peters-Allee stadteinwärts unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Max-Liebermann-Straße/Travniker Straße wollte ein 22-Jähriger mit seinem Ford den Bus überholen.

Er scherte kurz vor dem Bus wieder auf die rechte Spur ein und wollte dann direkt in die Travniker Straße abbiegen. Trotz Vollbremsung konnte der Busfahrer eine Kollision nicht mehr verhindern.

Beide krachten ineinander, an den Fahrzeugen entstanden aber nur kleinere Schäden, wie auf den Bildern von vor Ort deutlich wird.

63-jähriger Radfahrer bei Unfall in Connewitz schwer verletzt
Leipzig Unfall 63-jähriger Radfahrer bei Unfall in Connewitz schwer verletzt

Eine 57-Jährige stürzte im Bus und wurde verletzt. Sie musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei dem 22-jährigen Fahrer wurde ein Drogenschnelltest gemacht, der positiv auf Cannabis anschlug.

Am Ford entstand nur ein kleinerer Schaden.
Am Ford entstand nur ein kleinerer Schaden.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Sein Führerschein wurde einkassiert und gegen ihn wird wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 6000 Euro.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: