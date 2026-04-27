Autofahrer unter Drogen kollidiert mit Linienbus: Eine Person verletzt

Leipzig - Eine 57-Jährige wurde am Sonntagmittag verletzt, nachdem ein Linienbus in Leipzig -Möckern eine Vollbremsung machen musste und mit einem Ford kollidiert war.

Der Busfahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, war der Linienbus gegen 13.15 Uhr auf der Louise-Otto-Peters-Allee stadteinwärts unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Max-Liebermann-Straße/Travniker Straße wollte ein 22-Jähriger mit seinem Ford den Bus überholen.

Er scherte kurz vor dem Bus wieder auf die rechte Spur ein und wollte dann direkt in die Travniker Straße abbiegen. Trotz Vollbremsung konnte der Busfahrer eine Kollision nicht mehr verhindern.

Beide krachten ineinander, an den Fahrzeugen entstanden aber nur kleinere Schäden, wie auf den Bildern von vor Ort deutlich wird.

Eine 57-Jährige stürzte im Bus und wurde verletzt. Sie musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei dem 22-jährigen Fahrer wurde ein Drogenschnelltest gemacht, der positiv auf Cannabis anschlug.