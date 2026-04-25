Unfall mit Motorroller im Leipziger Westen: 61-Jähriger wird schwer verletzt

Leipzig - Am Samstag ist ein Rollerfahrer im Leipziger Westen gestürzt. Er selbst und eine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall verletzt.

Am Samstag stürzten zwei Personen im Leipziger Westen mit einem Motorroller. © EHL Media/Björn Stach

Wie die Rettungsleitstelle der Feuerwehr TAG24 bestätigte, gingen gegen 13.05 Uhr gleich mehrere Notrufe wegen eines Unfalls in der Hans-Driesch-Straße ein.

Vor Ort stellten die Rettungskräfte fest, dass ein 61-jähriger Vespafahrer samt seiner Begleitung aus bislang unbekannter Ursache gestürzt war.

Womöglich verlor der Mann beim Bremsen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Vor einer Fremdeinwirkung war seitens der Polizei zunächst nicht die Rede.

Der 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Bein, seine Mitfahrerin trug leichte Verletzungen davon. Beide wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.