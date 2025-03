Unglück an tragischem Unfallort: Laster rast in Haltestelle und bleibt stecken

Vier Jahre nach einem tragischen Unfall auf Leipzigs Prager Straße ist es an derselben Stelle erneut zu einem Crash gekommen.

Von Nico Zeißler, Eric Mittmann

Leipzig - Vier Jahre ist es inzwischen her, seit bei einem schweren Unfall auf der Prager Straße drei Menschen ums Leben kamen. Fast auf den Tag genau ereignete sich nun an derselben Stelle erneut ein Crash. Die bisherigen Erkenntnisse zum Ablauf erinnern erschreckend an die Tragödie von 2021.

Ein Lkw ist am Mittwochabend in die Haltestelle Franzosenallee an der Prager Straße gerast und im Gleisbett stecken geblieben. Die Folgen des Unfalls waren am Donnerstag noch deutlich zu sehen. © Lutz Brose Es war am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr, als ein Laster in die Haltestelle Franzosenallee raste. Der Lkw war zuvor auf der Prager Straße stadteinwärts unterwegs gewesen, wie TAG24 vonseiten der Polizei erfuhr. In Höhe der Kreuzung Franzosenallee kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Gleisbett und fuhr sich aufgrund des nassen Untergrundes fest. Der Brummi kam nicht mehr auf aus eigenem Antrieb aus seiner Notlage, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Dabei "kam es noch zu einem kleineren Unfall zwischen dem Bergungsfahrzeug und dem Lkw", erklärte Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24. Erst gegen Mitternacht war der Laster befreit und die Straße konnte wieder vollständig freigegeben werden. Die betroffenen Straßenbahnlinien 2 und 15 sowie die Buslinie 76 wurden derweil umgeleitet oder fuhren verkürzt. Vier weitere Busse wurden als Schienenersatzverkehr eingesetzt. "Am späten Abend waren nur noch wenige Fahrgäste auf der Strecke unterwegs, daher brauchte es nicht mehr", sagte LVB-Sprecher Marc Backhaus. Leipzig Unfall Straßenbahn-Crash in Leipzig: Fahrerin in Auto eingeklemmt Die betroffenen Linien fahren inzwischen wieder wie gehabt. "Der Bahnmeister hat keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt und den Verkehr freigegeben", so Backhaus.

Noch ist unklar, wie der Lkw an der Ampelkreuzung nach rechts in Richtung Haltestelle gefahren ist. © Lutz Brose

Stadt hatte Unfallort nach tragischem Crash sicherer gestaltet