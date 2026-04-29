Verkehrsunfall mit Linienbus und Radfahrer im Leipziger Osten

Leipzig - Am Mittwochmorgen wurde ein Linienbus im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Die Busse in Richtung Lindenau werden vorerst umgeleitet. © Lutz Brose

Es soll gegen 9.15 Uhr zu dem Unfall am Ostplatz gekommen sein.

Das bestätigte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage und die Leipziger Verkehrsbetriebe informierten darüber in ihren Verkehrswarnmeldungen.

Wie ein Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe bestätigte, war wohl ein Radfahrer in den Unfall verwickelt, der ohne den Bus zu beachten, gefahren sein soll.

Der Busfahrer oder die -fahrerin musste eine Vollbremsung einleiten.

Laut ersten Informationen der Polizei könnte es dadurch zu mehreren leicht verletzten Personen gekommen sein. Eine genaue Zahl liegt aber noch nicht vor.

Die betroffene Stelle wurde vorerst für den Verkehr gesperrt.