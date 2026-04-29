Verkehrsunfall mit Linienbus und Radfahrer im Leipziger Osten

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Mittwochmorgen wurde ein Linienbus im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am Mittwochmorgen wurde ein Linienbus im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Die Busse in Richtung Lindenau werden vorerst umgeleitet.
Die Busse in Richtung Lindenau werden vorerst umgeleitet.  © Lutz Brose

Es soll gegen 9.15 Uhr zu dem Unfall am Ostplatz gekommen sein.

Das bestätigte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage und die Leipziger Verkehrsbetriebe informierten darüber in ihren Verkehrswarnmeldungen.

Wie ein Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe bestätigte, war wohl ein Radfahrer in den Unfall verwickelt, der ohne den Bus zu beachten, gefahren sein soll.

Straßenbahn-Unfall in Leipzig: Vollsperrungen für Trams und Autos
Leipzig Unfall Straßenbahn-Unfall in Leipzig: Vollsperrungen für Trams und Autos

Der Busfahrer oder die -fahrerin musste eine Vollbremsung einleiten.

Laut ersten Informationen der Polizei könnte es dadurch zu mehreren leicht verletzten Personen gekommen sein. Eine genaue Zahl liegt aber noch nicht vor.

Die betroffene Stelle wurde vorerst für den Verkehr gesperrt.

Der Bus 60 in Richtung Lindenau wird vermutlich bis 11.30 Uhr ab Ostplatz über Prager Straße, Semmelweisstraße und Philipp-Rosenthal-Straße zur Johannisallee umgeleitet. Die Haltestelle Liebigstraße in Richtung Lindenau kann nicht bedient werden.

Titelfoto: Lutz Brose

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: