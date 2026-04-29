Verkehrsunfall mit Linienbus und Radfahrer im Leipziger Osten
Leipzig - Am Mittwochmorgen wurde ein Linienbus im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg in einen Verkehrsunfall verwickelt.
Es soll gegen 9.15 Uhr zu dem Unfall am Ostplatz gekommen sein.
Das bestätigte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage und die Leipziger Verkehrsbetriebe informierten darüber in ihren Verkehrswarnmeldungen.
Wie ein Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe bestätigte, war wohl ein Radfahrer in den Unfall verwickelt, der ohne den Bus zu beachten, gefahren sein soll.
Der Busfahrer oder die -fahrerin musste eine Vollbremsung einleiten.
Laut ersten Informationen der Polizei könnte es dadurch zu mehreren leicht verletzten Personen gekommen sein. Eine genaue Zahl liegt aber noch nicht vor.
Die betroffene Stelle wurde vorerst für den Verkehr gesperrt.
Der Bus 60 in Richtung Lindenau wird vermutlich bis 11.30 Uhr ab Ostplatz über Prager Straße, Semmelweisstraße und Philipp-Rosenthal-Straße zur Johannisallee umgeleitet. Die Haltestelle Liebigstraße in Richtung Lindenau kann nicht bedient werden.
Titelfoto: Lutz Brose