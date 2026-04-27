Straßenbahn-Unfall in Leipzig: Vollsperrungen für Trams und Autos

Leipzig - Neben einer Straßensperrung im Leipziger Zentrum-Ost beschäftigt die Polizei am Montagnachmittag auch ein Unfall im Westen der Messestadt.

Auf der Ratzelstraße hat es am Montagnachmittag gekracht. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Im Bereich der Ratzelstraße/Ringstraße/Berkaer Weg sind kurz vor 15 Uhr eine Straßenbahn und ein Auto kollidiert.

Die genauen Hintergründe waren auf TAG24-Nachfrage zunächst unklar.

Klar ist nur: Es gibt erhebliche Verkehrseinschränkungen in Grünau.

Für den motorisierten Verkehr wurde die Ratzelstraße im Unfallbereich in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Und auch die Straßenbahnen waren betroffen.

Linie 1 fuhr ab der Marschnerstraße abweichend über Felsenkeller und Lindenauer Markt nach Grünau-Nord.

Linie 2 verkehrte nur verkürzt bis H.-Meyer-Straße und ab K.-Kresse-Straße. "Zwischen H.-Meyer-Straße und Lausen wird SEV eingerichtet", kündigten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) an.