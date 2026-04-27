Straßenbahn-Unfall in Leipzig: Vollsperrungen für Trams und Autos
Leipzig - Neben einer Straßensperrung im Leipziger Zentrum-Ost beschäftigt die Polizei am Montagnachmittag auch ein Unfall im Westen der Messestadt.
Im Bereich der Ratzelstraße/Ringstraße/Berkaer Weg sind kurz vor 15 Uhr eine Straßenbahn und ein Auto kollidiert.
Die genauen Hintergründe waren auf TAG24-Nachfrage zunächst unklar.
Klar ist nur: Es gibt erhebliche Verkehrseinschränkungen in Grünau.
Für den motorisierten Verkehr wurde die Ratzelstraße im Unfallbereich in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.
Und auch die Straßenbahnen waren betroffen.
Linie 1 fuhr ab der Marschnerstraße abweichend über Felsenkeller und Lindenauer Markt nach Grünau-Nord.
Linie 2 verkehrte nur verkürzt bis H.-Meyer-Straße und ab K.-Kresse-Straße. "Zwischen H.-Meyer-Straße und Lausen wird SEV eingerichtet", kündigten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) an.
Im Bereich Ratzelstraße sollten Fahrgäste auf die Busse 61, 65 und 66 ausweichen.
Gegen 16 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Es kam im Anschluss noch zu vereinzelten Ausfällen und Verspätungen.
Titelfoto: Robert Michael/dpa