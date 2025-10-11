Angetrunkener Busfahrer baut Verkehrsunfall

Wittenberg - Ein Fahrer eines Linienbusses hat am Freitagmorgen in Wittenberg einen Unfall gebaut. Wie sich später herausstellte, war er dabei jedoch keineswegs nüchtern.

Vor Ort eingetroffen stellten die Beamten fest, dass der Busfahrer nicht ganz nüchtern war. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie ein Sprecher des Polizeireviers Wittenberg mitteilte, beabsichtigte der Busfahrer am Freitag gegen 7.45 Uhr von der Belziger Straße nach links in die Straße "Unter den Linden" abzubiegen.

Hierbei verschätzte sich der 34-Jährige jedoch und touchierte einen im Einmündungsbereich wartenden Ford.

"Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Busfahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand", so der Polizeisprecher. "Ein Atemalkoholtest ergab 0,48 Promille."

Anschließend wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein des Busfahrers sichergestellt.