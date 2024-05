Urlaubsärger am Flughafen Leipzig: Parkgebühren jetzt bis zu 101 Euro pro Woche

Leipzig - Pünktlich vor der Sommerferien-Reisezeit hat der Flughafen Leipzig seine Parkgebühren weiter in die Höhe geschraubt. Wer seinen Wagen auf dem beliebten, da Check-in-nahen Parkplatz P4 abstellen will, zahlt nun 85 statt 65 Euro pro Woche . Doch es gibt preisgünstigere Alternativen.

Für Stellflächen näher am Check-in werden bei Online-Buchungen nunmehr zwischen 75 und 101 Euro aufgerufen.

Für 15 Euro kann hier niemand mehr parken. Selbst die billigsten Stellplätze, die der Flughafen rund einen Kilometer vom Terminal entfernt auf P15 und P20 anbietet - was mindestens 20 Minuten Kofferschleppen bis zum Check-in bedeutet - kosten nun ab 62 Euro pro Juli-Woche.

Noch immer hängen sie am Leipziger Airport - die Werbetafeln mit dem verheißungsvollen Angebot "Parken ab 15 Euro/Woche". Ein Relikt aus längst vergangenen Tagen - das man bisher versäumt habe abzuhängen, wie Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart (48) auf TAG24-Anfrage einräumt.

Hier entsteht aktuell der neue Parkplatz P7 mit über 500 Stellplätzen. Im Juli soll er fertig sein. © Lutz Brose

Und reservieren sollte man, wie das Park-Chaos im letzten Sommer gezeigt hat. Alle 5500 Parkplätze waren wochenlang ausgebucht. In ihrer Not stellten Urlauber ihre Autos in der Umgebung wild und teilweise auf Grünflächen ab.

Allerdings waren die Knöllchen wegen Falschparkens mit durchschnittlich 25 Euro wesentlich preiswerter als die Parkgebühren am Flughafen …

"Wir sind ja kein Reise-, sondern ein Infrastruktur-Anbieter - und Parkplätze gehören nun mal zur Infrastruktur, mit der wir wirtschaften", gibt Flughafen-Sprecher Schuhart das Profitinteresse unumwunden zu.

Die Gebührensteigerung solle auch die gestiegenen Unterhalts- und Investitionskosten decken. Zu Letzteren gehört der aktuell laufende Neubau von 500 zusätzlichen Parkflächen, die im Juli fertiggestellt sein sollen.