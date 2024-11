Wasserleiche in Leipzig: Offenbar kein Tötungsdelikt!

Leipzig - Nach dem Leichenfund am Samstagmorgen in Leipzig hat die Polizei erste Erkenntnisse erlangt.

An der Entenbrücke im Leipziger Stadtteil Schleußig haben Passanten am Samstagmorgen eine Leiche entdeckt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie TAG24 am Montag erfuhr, liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Weitere Angaben machte die Behörde nicht.

Die Identität des toten Mannes sei bisher noch immer ungeklärt, so die Polizei weiter.

Passanten hatten den Leichnam an der Entenbrücke in Schleußig - auch bekannt als Limburger Steg - gegen 9.35 Uhr entdeckt, wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums erklärte. Nach Informationen von TAG24 soll er sich zu diesem Zeitpunkt in der Weißen Elster befunden haben, die unter der Entenbrücke entlang fließt.

Kameraden der Feuerwehr waren daraufhin zum Ort des Geschehens geeilt und hatten die Bergung übernommen, welche gegen Nachmittag abgeschlossen worden war.