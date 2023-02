Wieder Verkehrs-Chaos in Leipzig erwartet! LVB streiken 26 Stunden lang

Leipzig - Nachdem bereits am Freitag in Leipzig im öffentlichen Dienst gestreikt wurde , sollen die Mitarbeitenden der Leipziger Verkehrsbetriebe nun auch am morgigen Mittwoch ab 3 Uhr morgens ihre Arbeit niederlegen.

Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen: Auch am Mittwoch wird in Leipzig bei den LVB gestreikt. © Lausitznews

So teilte ver.di am Dienstagmittag mit, dass am 22. Februar im Rahmen der zweiten Tarifrunde ein ganztägiger Warnstreik ansteht. Aufgerufen dazu sind die Beschäftigten und Auszubildenden der (Stadt-)Verkehrsbetriebe und LeoBus sowie die der Aus- und Weiterbildungsbetriebe. Die Aktion soll am Donnerstagmorgen um 5 Uhr enden.

Somit dürfte auch die Anreise zum Champions-League-Spiel von RB Leipzig gegen Manchester City (Anstoß 21 Uhr) zu einem schwierigen Unterfangen werden. Der Klub forderte Fans zu frühzeitiger Anreise - sofern möglich - bestenfalls per Fahrrad oder zu Fuß auf.

"Die LVB sind das Rückgrat der Mobilität in einer wachsenden Stadt. Ohne einen funktionierenden ÖPNV versinkt die Stadt im Chaos", erklärte Paul Schmidt, ver.di-Fachbereichsleiter für den Verkehr. "Dafür wird kräftig investiert – nur leider nicht in das Personal."

Besonders im Hinblick auf die Jahre bis 2030, wenn laut Schmidt "erhebliche Teile der Belegschaft" ihren Ruhestand antreten wollen, werden die bereits aktuell sichtbaren Personal-Lücken für große Probleme sorgen.