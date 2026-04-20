Wohnungen, neue Filiale, Parkplätze: ALDI will Bahnhof Leipzig-Connewitz komplett verändern

Leipzig - Für das Areal rund um den Bahnhof Leipzig -Connewitz hat ALDI Nord ein neues Bauprojekt geplant.

Die Gegend rund um das Connewitzer Bahnhofsgebäude soll sich im kommenden Jahr stark verändern. © ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG

Wie der Konzern am Montag bekannt gab, soll an dem historischen Bahnhof im Leipziger Süden nicht nur eine moderne ALDI-Filiale, sondern auch 75 sogenannte Mikrowohnungen für Studierende in den darüber liegenden Etagen entstehen.

"Die Kombination aus Handel und Wohnen ermöglicht eine effiziente Flächennutzung an einem gut erschlossenen innerstädtischen Standort und trägt zur Belebung des Quartiers bei", so ein ALDI-Sprecher. Auch eine angrenzende Park-and-Ride-Fläche ist in Planung.

Das Besondere an dem Projekt ist außerdem die geplante Einbindung des Bahnhofsgebäudes, welches sich aktuell in Besitz von ALDI Nord befindet. Denkbar seien beispielsweise ein Fitnessbereich, Fahrradstellplätze, ein Studentencafé sowie Büroflächen.

Der Sprecher weiter: "Ziel ist es, die denkmalgeschützte Substanz zu erhalten und ihr durch neue Nutzungen einen klaren Mehrwert für das Quartier zu verleihen."