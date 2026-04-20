Wohnungen, neue Filiale, Parkplätze: ALDI will Bahnhof Leipzig-Connewitz komplett verändern

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Für das Areal rund um den Bahnhof Leipzig-Connewitz hat ALDI Nord ein neues Bauprojekt geplant.

Von Annika Rank

Leipzig - Für das Areal rund um den Bahnhof Leipzig-Connewitz hat ALDI Nord ein neues Bauprojekt geplant.

Die Gegend rund um das Connewitzer Bahnhofsgebäude soll sich im kommenden Jahr stark verändern.
Die Gegend rund um das Connewitzer Bahnhofsgebäude soll sich im kommenden Jahr stark verändern.  © ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG

Wie der Konzern am Montag bekannt gab, soll an dem historischen Bahnhof im Leipziger Süden nicht nur eine moderne ALDI-Filiale, sondern auch 75 sogenannte Mikrowohnungen für Studierende in den darüber liegenden Etagen entstehen.

"Die Kombination aus Handel und Wohnen ermöglicht eine effiziente Flächennutzung an einem gut erschlossenen innerstädtischen Standort und trägt zur Belebung des Quartiers bei", so ein ALDI-Sprecher. Auch eine angrenzende Park-and-Ride-Fläche ist in Planung.

Das Besondere an dem Projekt ist außerdem die geplante Einbindung des Bahnhofsgebäudes, welches sich aktuell in Besitz von ALDI Nord befindet. Denkbar seien beispielsweise ein Fitnessbereich, Fahrradstellplätze, ein Studentencafé sowie Büroflächen.

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Der Sprecher weiter: "Ziel ist es, die denkmalgeschützte Substanz zu erhalten und ihr durch neue Nutzungen einen klaren Mehrwert für das Quartier zu verleihen."

Eine brandneue ALDI-Filiale mit darüber liegenden Wohnungen soll dort entstehen.
Eine brandneue ALDI-Filiale mit darüber liegenden Wohnungen soll dort entstehen.  © ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG
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Möglicherweise wird auch eine P+R-Fläche gebaut.
Möglicherweise wird auch eine P+R-Fläche gebaut.  © ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG

Inwieweit der benachbarte Güterschuppen - aktuell in Besitz der Stadt - eingebunden werden kann, muss noch geklärt werden. Die einzelnen Bauabschnitte sollen im Laufe des Jahres 2027 schrittweise umgesetzt werden.

Titelfoto: ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG

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