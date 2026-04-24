Zeugen gesucht: 17-Jähriger im Leipziger Norden ausgeraubt und geschlagen

Leipzig - Ein Jugendlicher wurde am Donnerstagabend im Leipziger Stadtteil Eutritzsch Opfer eines feigen Raubes. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagabend wurde ein 17-Jähriger in Eutritzsch Opfer eines Überfalls. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz mitteilte, lief ein 17-Jähriger gegen 21.30 Uhr auf der Wörlitzer Straße, bevor er von zwei Jugendlichen angesprochen und aufgefordert wurde, stehenzubleiben.

"In der weiteren Folge führten sie ihn in Richtung der Schönefelder Straße und verlangten die Herausgabe seiner Wertgegenstände", so die Polizeisprecherin.

Während der 17-Jährige den Räubern einen dreistelligen Bargeldbetrag übergab, schlug ihm einer der beiden ins Gesicht.

Im Anschluss flüchteten die Angreifer in Richtung Eutritzscher Markt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen.