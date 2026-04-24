Zeugen gesucht: 17-Jähriger im Leipziger Norden ausgeraubt und geschlagen
Leipzig - Ein Jugendlicher wurde am Donnerstagabend im Leipziger Stadtteil Eutritzsch Opfer eines feigen Raubes. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz mitteilte, lief ein 17-Jähriger gegen 21.30 Uhr auf der Wörlitzer Straße, bevor er von zwei Jugendlichen angesprochen und aufgefordert wurde, stehenzubleiben.
"In der weiteren Folge führten sie ihn in Richtung der Schönefelder Straße und verlangten die Herausgabe seiner Wertgegenstände", so die Polizeisprecherin.
Während der 17-Jährige den Räubern einen dreistelligen Bargeldbetrag übergab, schlug ihm einer der beiden ins Gesicht.
Im Anschluss flüchteten die Angreifer in Richtung Eutritzscher Markt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen.
Wer kennt die Täter?
Die beiden Räuber konnten vom Opfer wie folgt beschrieben werden:
1. Täter:
• männlich
• kleine schwarze Locken
• circa 1,77 bis 1,80 Meter groß
• ungefähr 16/17 Jahre alt
• dünne Statur
• dunkle Bekleidung
2. Täter:
• männlich
• circa 16/17 Jahre alt
• ungefähr 1,70 bis 1,70 Meter groß
• graue Mütze, dunkle Jacke, Jogginghose und ebenfalls dunkle Schuhe
Wer Hinweise zum Sachverhalt oder den Tatverdächtigen geben kann, soll sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter Tel. 0341/96646666 melden.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa