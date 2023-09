Aufregung im Zoo Leipzig: Rammler jagt Häsin durch den Stall – und verliert das Ziel aus den Augen

Leipzig - Wie immer ist im Leipziger Zoo eine Menge los: Während die vier Elefantenkinder endlich die Badesaison eröffnen, wird es im Hasenstall ernst. Rammler Rösti hat Damenbesuch, doch so leicht lässt sich das Fräulein nicht beeindrucken.

Bei den Riesenkaninchen soll es wieder Nachwuchs geben. (Archivbild) © Zoo Leipzig

Tierpflegerin Janet Pambor hat die ehrenhafte Aufgabe, für das Zuchtkaninchen eine neue Freundin auszusuchen, denn Rösti soll tun, was er am besten kann: für Nachwuchs sorgen.

Gesagt, getan! Eine dunkelbraune Flämische Riesin soll die Auserwählte sein, mit der sie sich schließlich auf den Weg zum Kaninchen-Mann macht, während "Elefant, Tiger & Co." ihr über die Schulter schaut.

"Rösti, guck mal, es gibt Damenbesuch", frohlockt sie und setzt ihm die Häsin vor die Nase. Die tut erst einmal so, als hätte sie so gar kein Interesse an ihrem Gegenüber – und widmet sich dem Fressen.

Rösti fackelt aber nicht lange: Kurz beschnuppert er das Hinterteil seiner schönen Auserwählten, bevor er sie eifrig besteigt. Aber nicht mit mir, denkt sich die Häsin und nimmt hoppelnd Reißaus.

Eine Runde nach der anderen jagt er sie im Kreis herum – und genau so soll es offenbar auch sein. "Genau das will ich sehen, dass er anfängt, sie zu treiben, damit der Eisprung ausgelöst wird. Und rein theoretisch sollte dann der Deckakt losgehen", erklärt die Hasen-Expertin.