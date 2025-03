Besuch im Zoo Leipzig: Schwerstkranker Holger bekommt letzten Wunsch erfüllt

Leipzig/Dessau - Schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch erfüllen, das ist die Aufgabe der ASB-Wünschewagen. Für den 60-jährigen Holger aus Dessau bedeutete dies, noch einmal den Zoo Leipzig zu besuchen. Nun ging sein Wunsch in Erfüllung.

Zusammen mit Lebensgefährtin Sabrina ging es im Wünschewagen in Richtung Leipzig . Erste Station: das Gondwanaland. Holger erkundete sich windende Dschungelpfade. "Wie im echten Regenwald!", habe er gestaunt. Als erstes Highlight gab es nicht nur eine, sondern gleich zwei Runden per Boot über den Urwaldfluss Gamanil.

An welcher Krankheit Holger leidet, darauf geht der ASB nicht weiter ein. Die Erkrankung habe Ausflüge in den Zoo jedoch unmöglich gemacht. Holger wird inzwischen im Hospiz Dessau versorgt, sitzt im Rollstuhl. Genau da kamen die Wunscherfüller des ASB ins Spiel.

Früher, vor seiner schweren Erkrankung, sei Holger oft im Tiergarten der Messestadt gewesen und stundenlang durch die Tierwelt geschlendert. Er habe die Elefanten bestaunt und das bunte Treiben im Aquarium beobachtet, berichten die Helfer auf der Facebook-Seite der Wünschewagen in Mitteldeutschland.

Im Tiergarten der Messestadt gab es einiges zu sehen: Holger beobachtete die Elefanten und erkundete das Gondwanaland. © Montage: Screenshots/facebook.com/Wuenschewagen.Mitteldeutschland

Nach dem Mittagessen ging es auf großen Rundgang durch den Zoo. Trotz seiner schwindenden Kräfte habe Holger durchgehalten. "Das war ein perfekter Tag", habe er immer wieder gesagt und dabei seine Begleiter angestrahlt.

Auch für die Helfer wird dieser Tag offenbar noch lange nachhallen. "Für unsere Wunscherfüller war es eine dieser Fahrten, die man nie vergisst", so der ASB. "Ein Tag, der zeigt, wie wertvoll es ist, einem Menschen seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Holger hat uns alle mit seinem Lächeln angesteckt."

Die ASB-Wünschewagen erfüllen schwerstkranken Menschen in ihren letzten Lebensphasen einen besonderen Wunsch. Seit 2014 bringen die Helfer Menschen am Ende ihres Lebens gut umsorgt noch einmal an ihren Lieblingsort. Das Projekt wird laut ASB ausschließlich über Spenden finanziert.