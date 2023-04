"Bye Bye, Mira!" Pflegerin muss beim Abschied von Schneeleopardin weinen

"Mira ist gerade auch zum ersten Mal rollig, das zeigt eben auch, dass sie bereit ist, von ihrer Mutter wegzugehen. Sie will sich bald mit einem Männchen paaren und ist eben einfach schon erwachsen geworden", weiß Pflegerin Ronja Siegmund.

"Wir haben 1,5 Monate mit zwei Kisten trainiert. Ein bisschen nervös ist man schon - der Idealfall ist, dass sie einfach in die Kiste reingeht. Plan B wäre eine andere Kiste, Plan C der Doktor", erklärte Leoparden-Pflegerin Maria Raitzig.

In der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger und Co" bereiten die Pfleger der Schneeleoparden bereits die Box vor, in der die fast zweijährige Mira ihre Reise nach Pilsen in Tschechien antreten soll.

Klein und süß: Mira und Suri kamen im Oktober 2021 auf die Welt. © Zoo Leipzig

Das Einfangen in der Transportbox gestaltete sich dann auch als sehr einfach: In freudiger Erwartung ihres Frühstücks huschte Mira in die Box und die Klappe schloss sich hinter ihr.

Das Prozedere ging vor allem Ronja Siegmund etwas zu schnell. "Man konnte sich gar nicht richtig verabschieden, ihre Mama und Schwester ja gar nicht", schluchzte die Tier-Expertin unter Tränen.

In Pilsen wartet bereits ein Schneeleoparden-Männchen auf Mira. Ihr Wechsel ist Teil eines größeren Deals: Vor vielen Jahren war Mama Chandra aus Pilsen nach Leipzig gekommen, jetzt kehrt die Tochter quasi als Austausch wieder zurück. "Wenn sie dann in Pilsen aus ihrer Box kommt, gibt es dann auch endlich ein Frühstück", so Maria Raitzig.

