"Elefant, Tiger & Co.": Kurz vor Weihnachten steht noch ein Umzug im Leipziger Zoo an

Leipzig - Das Fest der Liebe rückt näher und auch bei "Elefant, Tiger & Co." kommt schon Weihnachtsstimmung auf. Während die einen jedoch schon Weihnachtsgeschenke basteln, steht bei den anderen noch ein Umzug an.

Quallen können sich sogar ungeschlechtlich fortpflanzen. Der Leipziger Zoo hat nun seine ersten Ohrenquallen gezüchtet. (Symbolbild) © Patrick Seeger dpa/lsw

Die Rede ist von Leipzigs ersten eigenen Quallenkindern. Sechs Wochen sind die Kleinen alt und damit groß genug, sich nun auch der Welt zu zeigen.

"Man konnte wirklich zugucken, wie sie wachsen. Und jetzt sind sie auch in einer Größe, wo sie endlich nach vorn in die Schau ziehen können", erklärt Tierpflegerin Martina Hacker. "Da werden wir sie jetzt so vorsichtig wie möglich hier rauskeschern und hin- und hertragen."

Während die Pfleger behutsam ein Tierchen nach dem anderen von Becken zu Becken transportieren, liefert Martina sogar noch ein paar Fakten darüber, wie das bei den Quallen eigentlich so mit der Fortpflanzung läuft. "Die können sich ja geschlechtlich und auch ungeschlechtlich fortpflanzen."

Die Tiere, die man im Leipziger Aquarium sieht, würden sich zwar nur geschlechtlich vermehren, gleichzeitig jedoch auch sogenannte Polypen abgeben. "Wenn der Polyp Lust hat zu strobolieren, so nennt man das, gibt er ganz winzige Quallen ab, die wir dann großziehen können." Alles, was es offenbar dazu braucht: die richtige Wassertemperatur. So einfach kann es eben manchmal sein.

46 kleine Ohrenquallen ziehen bei der Aktion in ihr neues Zuhause, allesamt gezüchtet im Zoo Leipzig. Das kann sich schon mal sehen lassen, so kurz vor dem Fest.