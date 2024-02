Aufregung im Zoo Leipzig! Deshalb hat Elefanten-Bulle plötzlich gekürzte Stoßzähne

Leipzig - In einem hormonellen Ausnahmezustand hat sich der Leipziger Elefantenbulle Voi Nam selbst verletzt. Die Konsequenzen werden in der neuen "Elefant, Tiger & Co."-Episode beleuchtet.

Hier hatte Voi Nam noch zwei lange, unbeschädigte Stoßzähne. Das sieht nun leider anders aus. © Facebook/Zoo Leipzig

In der Episode der Zoo-Soap erzählt Pfleger Thomas Günther, was vorgefallen ist: Demnach befand sich Voi Nam im sogenannten Musth, einer Art "Pubertät", in der die paarungsbereiten Bullen oft wütend und aufbrausend sein können.

Diese Phase tritt im Schnitt einmal jährlich auf - und nun eben auch bei Voi Nam. Als Sicherheitsvorkehrung musste er sogar von seinem Mitbewohner Edgar getrennt werden.

Diesmal war der Testosteron-Schub wohl allerdings so heftig, dass er beim Spielen seinen rechten Stoßzahn in mehrere Teile zerschlug. Die Reste konnten die Pfleger danach über die gesamte Anlage verteilt finden.

Normalerweise sind die Stoßzähne von Elefanten sehr stabil - werden sie allerdings vom mehreren Tonnen schweren Gewicht ihrer Elefanten gegen einen anderen Gegenstand "gepfeffert", können auch sie brechen, so Thomas Günther: "Dann merkt man auch mal, was das für Naturgewalten sind."