Aufregung im Leipziger Zoo! Als Koala-Dame umziehen soll, wird sie plötzlich zur Diva

Clever, denn so einfach ist dort kein Herankommen an die Koala-Diva. Ziel erreicht, Mandie kann (erstmal) weiter schlummern.

Dass für sie und ihre beiden Artgenossen Erlinga (2) und Yuma (3) alles wieder hübsch gemacht werden soll, ist Mandie offenbar herzlich egal. Nachdem Juliane "Jule" Ladensack vergeblich nach ihr gegriffen hat, klettert sie am höchsten Baum ganz nach oben und macht es sich gemütlich.

Es sind Umbauarbeiten im Koala-Haus geplant "und dafür müssen die Koalas vorübergehend ausziehen", erklärt Pflegerin Martina Hacker in der Tier-Doku "Elefant, Tiger & Co.".

Doch was ist eigentlich los?

Wer schlummert denn am frühen Morgen noch tief und fest in seinem Baum? Es ist Koala-Dame Mandie (6), die ihr Schläfchen zwar unterbricht, als die Pflegermeute in ihrem Reich einfällt – aber nur, um sich einen Platz zu suchen, an dem sie ihre Ruhe hat.

Die beiden gehen ein bisschen entspannter mit der Situation um: Erlinga (2, l.) und Yuma (3). © Bildmontage: Zoo Leipzig

Dafür müssen Erlinga und Yuma zuerst herhalten: Vorbildlich lassen die sich von Jule auf den Arm nehmen, kuscheln sich an – und sind fast enttäuscht, als sie nacheinander in eine Transportkiste verfrachtet werden.

Keine Sorge, die Reise dauert diesmal nur zwei Minuten. In einem anderen Gebäude wurde für das Trio extra ein Ersatz-Zuhause eingerichtet, wo sie die nächsten drei bis vier Wochen verbringen werden. "Ich glaube, so ein Luxus-Übergangszuhause hat nicht jeder", schmunzelt Jule.

Ob Prinzessin Mandie ein bisschen bereitwilliger wäre, wenn sie das wüsste? Noch immer sitzt sie hoch oben in ihrem Baum und lässt sich von ihrer Pflegerin anbetteln – vergeblich.

Da muss Jule wohl doch tiefer in die Trickkiste greifen und schleicht sich von oben an ihren Schützling heran. Während sie sie mit einem Besenstiel am Rücken streichelt, redet sie ihr gut zu: "Tu uns den Gefallen, Schneckchen."

Die kleine Diva lässt schließlich Gnade walten und erlöst Jule, die sich die Koala-Dame ganz schnell schnappt. Ob die sich mit ihrem neuen Zuhause anfreunden kann, erfahrt Ihr in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger & Co." in der MDR-Mediathek.