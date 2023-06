Zoo Leipzig: Als Pfleger sich vorm Putzen drücken will, reagiert neuer Koala sofort

Die MDR-Doku "Elefant, Tiger & Co." hat den neuen Koala Yuma in seinen ersten Tagen im Leipziger Zoo begleitet.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Die Freude war groß, als in der vergangenen Woche ein neues Koala-Männchen im Leipziger Zoo einzog. Die Aufregung auch, allerdings nur bei den Pflegern, wie es scheint. Die MDR-Doku "Elefant, Tiger & Co." hat den Neuankömmling in seinen ersten Stunden begleitet – und der sorgte gleich für eine Überraschung.

Koala Yuma (3) ist in der vergangenen Woche im Zoo Leipzig eingezogen und soll für Nachwuchs sorgen. © Zoo Leipzig Yuma ist drei Jahre alt und am Montag vergangener Woche frisch ins Koala-Haus des Zoos eingezogen. Er soll in Zukunft nicht nur mit Koala-Weibchen Mandie (6) für Nachwuchs sorgen. "Elefant, Tiger & Co." hat für seine Zuschauer festgehalten, wie Pfleger Philipp Hünemeyer seinen neuen Schützling in Empfang genommen hat. Als er zusammen mit Yumas bisherigem Betreuer Florian die Transportbox öffnet, erwartet ihn aber kein verschreckter Koala, der gestresst ist von der langen Fahrt aus Duisburg in die Messestadt. Im Gegenteil: Das Beuteltier lässt sich tiefenentspannt auf den Arm nehmen und schaut sich neugierig um. "Noch entspannter kann man gar nicht sein", sind sich die Pfleger schnell einig. Zoo Leipzig Nach Oobi Ooobis Tod: Neuer Koala für den Zoo Leipzig "Ich geb euch einen sehr coolen Typen", sagt Florian fast schon wehmütig. Sofort darf Yuma in sein neues Zuhause einziehen, wo er ganz in Ruhe seine neue Welt entdecken, sein Revier markieren und Eukalyptus mampfen kann. Am nächsten Morgen wird der süße Koala-Mann von Florian geweckt und auf die Waage gesetzt, dann ist Philipp an der Reihe. Ob sich Yuma von ihm auch alles gefallen lässt?

Mandie (6) hat er noch nicht kennengelernt, dafür aber ihren gemeinsamen Pfleger Philipp direkt ins Herz geschlossen. (Archivbild) © Zoo Leipzig

Elefant, Tiger & Co.: Koala Yuma will Pfleger Philipp gar nicht mehr loslassen

Mandie (l.) hat bereits einen Sohn: Bouddi (3) muss den Leipziger Zoo bald verlassen. (Archivbild) © Zoo Leipzig Kein Problem, denkt der sich offenbar und krabbelt in die Arme seines neues Zieh-Papis. So schnell ist Florian offenbar abgemeldet, denn Yuma denkt gar nicht daran, Philipp wieder loszulassen. In Erinnerung an seinen früheren Schützling Moose, der Anfang 2020 an Leukämie gestorben war, muss der schmunzeln: "Das hat Moose auch gemacht. Den bist du dann nicht mehr los geworden." Aber diese kleine Klette auf seinem Arm hat auch Vorteile: "Gut, dann muss jemand anderes heute für mich sauber machen", grinst der Zoo-Mitarbeiter. Als hätte es Yuma gehört, lässt er plötzlich doch los und klettert auf einen Ast. Tja Philipp, viel Spaß beim Putzdienst. Zoo Leipzig Zoo Leipzig feiert Elefanten-Taufe: So heißt das jüngste Baby Doch Yuma ändert wohl gern seine Meinung, denn so allein auf dem Ast ist doch nicht so cool. Kaum hält Philipp ihm kurz die Hand hin, will er schon danach greifen. Fies: Der Pfleger zieht sie einfach wieder weg, Frechheit! Am Ende kann der aber doch nicht anders und nimmt ihn wieder auf den Arm. "Haben wir jetzt ein kleines Baby", grinst er. Ob das wohl der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist? Yuma soll sich in Zukunft nicht nur mit Mandie paaren, auch ein weiteres Weibchen soll bald nach Leipzig kommen. Gleichzeitig bedeutet das für Mandies Sohn Bouddi (3) allerdings, Abschied zu nehmen. Er wird den Zoo bald verlassen.