Zoo Leipzig schießt gegen Wilderer und Schmuggler: "Ihr Idioten, fresst eure Fingernägel!"

Leipzig - In der neuen "Elefant, Tiger & Co."-Folge wurden die Entdeckertage "Artenschutz" im Leipziger Zoo in den Fokus gerückt.

Der Handel mit Elfenbein ist in der EU weitestgehend verboten. Das hält die Verbrecher und Wilderer aber nicht davon ab, es zu versuchen. © Then Chih Wey/XinHua/dpa

Auch das Hauptzollamt Dresden war mit vor Ort, um die Zoo-Besucher über illegalen Tierhandel und vom Aussterben bedrohte Arten aufzuklären.

Dafür hatten die Beamten mehrere Beispiele zur Verdeutlichung dabei: Da war zum einen eine riesige Holzkiste mit doppeltem Boden aus Afrika, die am Flughafen Dresden sichergestellt worden war. Hier hatten die Täter Nashornhörner auseinandergesägt und an das Holz geklebt.

Allein innerhalb eines Jahres stellte der Zoll rund 13 Kilo Hörner sicher. Ein einziges Kilo ist ungefähr 60.000 Euro wert.

Die meist geschmuggelten Güter seien nach Aussage eines Zollbeamten Elfenbein, Korallen und Schlangen- oder Krokodilleder.

Besonders perfide: In einem Fall waren abgeschnittene Tukan-Schnäbel in einen Flachmann umfunktioniert worden. "Das zeigt wieder einmal: Es gibt nichts, was es nicht gibt", musste einer der Beamten im Zoo kopfschüttelnd feststellen.