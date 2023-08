Elefanten-Haus im Zoo Leipzig öffnet wieder: So geht es dem Rüssel-Baby

Leipzig - Gute Nachrichten für Elefanten-Fans: Das am Wochenende im Zoo Leipzig geborene Rüssel-Baby kann jetzt von Besuchern bewundert werden.

Das in der Nacht zu Samstag im Leipziger Zoo geborene Elefantenbaby ist nun auch für Besucher zu sehen. © Zoo Leipzig

Wie die Verantwortlichen am Dienstag mitteilten, ist der Tempel nun wieder für Zoogäste offen.

Nachdem Ranis (15) kleine Tochter in der Nacht zu Samstag auf die Welt gekommen war, wollte das Elefanten-Mädchen in den ersten zwei Tagen ihres Lebens noch nicht so richtig trinken - deshalb war Mama und Baby mit der Schließung der Anlage etwas Ruhe gegönnt worden.

Zu Beginn der Woche entspannte sich die Lage dann: "Wir sind zunächst erleichtert, dass wir seit Montagmorgen das Kalb regelmäßig beim Trinken beobachten können und Rani sich nach wie vor fürsorglich um ihre Tochter kümmert", so Zoodirektor Jörg Junhold (59).

Darüber hinaus betonte der Tierarzt: "Jedoch müssen wir nach wie vor die Situation im Auge behalten, bis sich für Rani und ihrem Jungtier eine Normalität im Umgang miteinander eingestellt hat."