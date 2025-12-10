Entwarnung nach Vogelgrippe-Alarm im Zoo Leipzig, doch nicht alles öffnet wieder
Leipzig - Nachdem sich ein Verdachtsfall von Vogelgrippe bei einem Tier im Leipziger Zoo am Wochenende bestätigt hatte, konnte nun Entwarnung gegeben werden. Zwei beliebte Highlights dürfen ab Donnerstag wieder öffnen.
Das Gondwanaland und die Affenanlage Pongoland werden wieder für Besucher zugänglich sein, so der Zoo am Mittwoch auf seiner Webseite.
Zu der Entscheidung führte, dass die Testergebnisse von rund 350 am Wochenende untersuchten Tieren inzwischen eingetroffen seien: "Es wurden keine weiteren Infektionen festgestellt. Wir sind froh, dass wir gegenwärtig keine weiteren positiven Proben und Verluste zu verzeichnen haben."
Die begehbaren Volieren und die Flamingolagune sollen allerdings trotzdem weiterhin geschlossen bleiben, hieß es.
In der vergangenen Woche war ein Krauskopfpelikan tot aufgefunden worden, bei dem man daraufhin die Vogelgrippe festgestellt hatte. Daher blieben die genannten Einrichtungen vorübergehend geschlossen.
Hygienemaßnahmen und alte Preise im Zoo Leipzig
Hygienemaßnahmen wurden nun trotzdem getroffen: "An den Ein- und Ausgängen von Gondwanaland und Pongoland werden Desinfektionsmatten liegen, die genutzt werden müssen. Wir bitten um euer Verständnis", so die Verantwortlichen des Zoos.
Die vorübergehend gesenkten Preise werden mit Öffnung beider Attraktionen ebenfalls wieder angepasst. Es gilt nun der normale Winterpreis, das heißt, Erwachsene zahlen 20 Euro, Kinder 13 Euro und Familien 54 Euro.
