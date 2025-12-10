Entwarnung nach Vogelgrippe-Alarm im Zoo Leipzig, doch nicht alles öffnet wieder

Leipzig - Nachdem sich ein Verdachtsfall von Vogelgrippe bei einem Tier im Leipziger Zoo am Wochenende bestätigt hatte, konnte nun Entwarnung gegeben werden. Zwei beliebte Highlights dürfen ab Donnerstag wieder öffnen.

Die Zoo-Besucher können fast alles wieder nutzen. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Das Gondwanaland und die Affenanlage Pongoland werden wieder für Besucher zugänglich sein, so der Zoo am Mittwoch auf seiner Webseite.

Zu der Entscheidung führte, dass die Testergebnisse von rund 350 am Wochenende untersuchten Tieren inzwischen eingetroffen seien: "Es wurden keine weiteren Infektionen festgestellt. Wir sind froh, dass wir gegenwärtig keine weiteren positiven Proben und Verluste zu verzeichnen haben."

Die begehbaren Volieren und die Flamingolagune sollen allerdings trotzdem weiterhin geschlossen bleiben, hieß es.

In der vergangenen Woche war ein Krauskopfpelikan tot aufgefunden worden, bei dem man daraufhin die Vogelgrippe festgestellt hatte. Daher blieben die genannten Einrichtungen vorübergehend geschlossen.