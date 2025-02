Getauft! Leipziger Schimpansen-Baby hat endlich einen Namen

Leipzig - Mit einer Extraportion Joghurt feierten die Leipziger Schimpansen am Dienstagmorgen die Taufe von Kishas (20) Silvesterbaby.

Schon am 31. Dezember war das kleine Affen-Mädchen zur Welt gekommen. Nun hat Kishas (20) Tochter endlich einen Namen. © Zoo Leipzig

Bereits am 31. Dezember hatte das kleine Schimpansenweibchen das Licht der Welt erblickt. Bei der Frühstücksfütterung am heutigen Dienstag feierte der Zoo Leipzig nach Abstimmung mit dem Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie schließlich ihre Taufe:

Evelyn soll sie von nun an heißen.

"Es ist schön zu sehen, wie sich Kishas Tochter in den letzten Wochen entwickelt hat und wie interessiert sie schon an ihrer Umgebung ist, der Kopf dreht sich ständig in alle Richtungen", freute sich Bereichsleiter Daniel Geissler.

"Auch zeigt sich Kisha recht entspannt gegenüber den anderen Gruppenmitgliedern, wenn diese Kontakt mit ihrer Tochter aufnehmen und sie lässt es auch zu, dass sie Evelyn für einen kurzen Moment umhertragen. Das ist ein schöner Vertrauensbeweis."

Evelyn ist für den Zoo bereits der zweite Zuchterfolg der Westafrikanischen Schimpansen innerhalb eines Jahres. Schon im Juni vergangenen Jahres brachte Changa (19) den kleinen Martin zur Welt.