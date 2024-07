Ungewöhnlicher Name mit süßem Hintergrund: So heißt das Leipziger Schimpansen-Baby

Klingt ungewöhnlich, aber die Namensgebung hat einen süßen Hintergrund: Der Nachwuchs wurde nach Pflegerin Martina Lohse benannt, die sich erst kürzlich in den Ruhestand verabschiedet hat. "Wär es ein Mädchen geworden, hätte sie natürlich Martina heißen sollen", so Daniel.

Als die neue Folge von " Elefant, Tiger & Co. " gedreht wird, will das Wetter nicht so recht mitspielen – es regnet und die Schimpansen müssen noch warten, bis sie endlich zum Toben auf die Außenanlage dürfen.

Blue (1) strotzt nur so vor Selbstbewusstsein und wird das Robbenbecken wohl ordentlich aufmischen. © Zoo Leipzig

Währenddessen warten Bettina Hurgitsch und Meriam Pietsch ganz ungeduldig auf ihren Neuzugang im Robbenbecken. Die Seelöwen-Mädels Sissi, Lio, Hilla und Alice bekommen Verstärkung.

Mit der einjährigen Blue zieht sozusagen ein Kleinkind bei dem Teenie-Quartett ein und alle sind schon ganz gespannt, wie das erste Aufeinandertreffen ausfallen wird.

"Hallo, du kleiner Wurm!", begrüßt Bettina ihren neuen Schützling begeistert. "Oh Gott bist du niedlich!"

Vom starken Charakter ihres Nesthäkchens haben die Pflegerinnen schon gehört und tatsächlich: Ihr Ruf eilt Blue voraus. Völlig selbstverständlich tapst sie durch ihr neues Zuhause – von anfänglicher Schüchternheit keine Spur.

Ihre Artgenossen beschnuppern sie neugierig durchs Gitter und das Team rund um Bettina ist schon jetzt verzaubert. Kaum eine halbe Stunde da, frisst Blue ihrer Pflegerin die Fische aus der Hand, als würden sie sich schon ewig kennen. "Du bist supertaff, mh?" – Bettina ist verliebt.

Ob es den anderen Seelöwinnen am nächsten Tag genauso geht, wenn sie das erste Mal mit dem Neuling durchs Wasser sausen, seht Ihr in der neuen Folge von "Elefant, Tiger & Co." in der MDR-Mediathek.