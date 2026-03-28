"Haben ihn Gondolf getauft": Tierpfleger wird Zieh-Papa für kleinen Kiebitz
Leipzig - "Elefant, Tiger & Co." auf den Spuren Tolkiens: Nachdem die Kiebitze im Zoo Leipzig Nachwuchs bekommen haben und von ihnen nur einer überlebt hat, wurde nun auch dieser kleine Piepmatz verstoßen. Inzwischen kümmert sich Tierpfleger Michael Ernst als "Herr der Kiebitze" um den Kleinen - und hat ihm auch schon einen Namen gegeben.
"Wir haben ihn Gondolf getauft. Nicht Gandalf oder Gundolf, sondern Gondolf von Gondwanaland", erklärt der Zieh-Papa stolz.
Goldolf stammt aus dem letzten Gelege der Leipziger Kiebitze, wurde als einziger Überlebender jedoch ebenfalls von seinen Eltern verstoßen. Diese sind inzwischen schon dabei, die nächsten Eier auszubrüten. Für Gondolf bleibt keine Zeit. "Also wenn's jetzt für Kiebitze ein Jugendamt gäbe, müsste man dort, glaube ich, mal anrufen", so der Ziehvater.
Micha füttert seinen Adoptivsohn mit Mehlwürmern, der inzwischen sogar zu ihm kommt, wenn er am Gehege sitzt. "Mir schießt jetzt nicht gleich die Milch in die Brust, aber es ist schon skurril, was hier passiert."
"Wenn er könnte, würde er ihn stillen, glaub ich", kommentiert da auch Michas Kollegin Lisa Weseloh, als die einmal die Fürsorge für Gondolf übernehmen soll. "Er hat mir auch gesagt, ich müsste die Würmchen zwischen meine Vorderzähne nehmen und zerbeißen und wie die Eltern mit meinem Schnabel hingeben. Das werden wir nicht tun."
Gondolfs Beine bereiten den Pflegern Sorge
Als es mit der Fütterung für Lisa nicht klappen will, ist Papa Micha auch sogleich zur Stelle und für seinen Nachwuchs da. "Du hast ihn verstört!", geht der stolze Vater da gleich in den Verteidigungsmodus.
Wie es mit Gondolf weitergeht, ist derweil noch unklar. "Wenn er jetzt wirklich ein Mickerling ist, wenn er Schwierigkeiten mit den Gelenken oder Beinen sogar hat, dann kann es auch sein, dass wir uns dazu entschließen müssen, dass er nicht groß wird", so Michael Ernst.
Aktuell bereitet den Tierpflegern eine Verdickung an den Beinen des kleinen Kiebitz Sorgen. "Das sieht aber von vorne komischer aus als von der Seite", befindet da der Papa und versucht es mit Zuversicht. "Ich find, seitlich geht's und er läuft ja auch normal, sodass wir uns da erst mal keine Sorgen machen müssen."
Weitere Geschichten von Gondolf und den Bewohnern im Zoo Leipzig gibt es in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger & Co.", die ab sofort als Video-on-Demand in der ARD-Mediathek verfügbar ist.
Titelfoto: Screenshot/facebook.com/ZooLeipzig