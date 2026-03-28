"Haben ihn Gondolf getauft": Tierpfleger wird Zieh-Papa für kleinen Kiebitz

Leipzig - "Elefant, Tiger & Co." auf den Spuren Tolkiens: Nachdem die Kiebitze im Zoo Leipzig Nachwuchs bekommen haben und von ihnen nur einer überlebt hat, wurde nun auch dieser kleine Piepmatz verstoßen. Inzwischen kümmert sich Tierpfleger Michael Ernst als "Herr der Kiebitze" um den Kleinen - und hat ihm auch schon einen Namen gegeben.

Die Kiebitze im Leipziger Zoo hatten zuletzt Nachwuchs bekommen. Inzwischen hat von dem Gelege jedoch nur ein kleiner Kerl überlebt - und auch dieser wurde von seinen Eltern verstoßen. © Screenshot/facebook.com/ZooLeipzig

"Wir haben ihn Gondolf getauft. Nicht Gandalf oder Gundolf, sondern Gondolf von Gondwanaland", erklärt der Zieh-Papa stolz.

Goldolf stammt aus dem letzten Gelege der Leipziger Kiebitze, wurde als einziger Überlebender jedoch ebenfalls von seinen Eltern verstoßen. Diese sind inzwischen schon dabei, die nächsten Eier auszubrüten. Für Gondolf bleibt keine Zeit. "Also wenn's jetzt für Kiebitze ein Jugendamt gäbe, müsste man dort, glaube ich, mal anrufen", so der Ziehvater.

Micha füttert seinen Adoptivsohn mit Mehlwürmern, der inzwischen sogar zu ihm kommt, wenn er am Gehege sitzt. "Mir schießt jetzt nicht gleich die Milch in die Brust, aber es ist schon skurril, was hier passiert."

"Wenn er könnte, würde er ihn stillen, glaub ich", kommentiert da auch Michas Kollegin Lisa Weseloh, als die einmal die Fürsorge für Gondolf übernehmen soll. "Er hat mir auch gesagt, ich müsste die Würmchen zwischen meine Vorderzähne nehmen und zerbeißen und wie die Eltern mit meinem Schnabel hingeben. Das werden wir nicht tun."