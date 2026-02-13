Zuchterfolg im Zoo Leipzig: Besucher dürfen sich über seltenes Baby-Glück erfreuen
Leipzig - Hallo Baby heißt es im Zoo Leipzig. Vor zwei Wochen hat ein neuer zuckersüßer Bewohner das Licht der Welt erblickt. Nun dürfen sich auch die Besucher an ihm erfreuen.
So langsam verlässt das kleine Nabelschwein-Ferkel den schützenden Raum seiner Mutter und lernt die Erlebniswelt "Südamerika" kennen.
Das Jungtier ist eine echte Bereicherung für den Zoo. Nicht zuletzt, weil die sogenannten Chaco-Pekaris mittlerweile stark gefährdet sind.
"Ab sofort könnt Ihr das zwei Wochen alte Pekarijungtier stundenweise auf der Außenanlage beim Rumtollen und Kuscheln mit Sau Crêpe & Co. beobachten", informierte der Zoo auf seiner Facebook-Seite.
Glücklicherweise ist der Zuchterfolg kein Einzelfall mehr. Bereits zum dritten Mal durften sich die Tierpfleger über Nachwuchs im Pekari-Gehege freuen.
Titelfoto: Facebook/Zoo Leipzig