Zuchterfolg im Zoo Leipzig: Besucher dürfen sich über seltenes Baby-Glück erfreuen

Leipzig - Hallo Baby heißt es im Zoo Leipzig . Vor zwei Wochen hat ein neuer zuckersüßer Bewohner das Licht der Welt erblickt. Nun dürfen sich auch die Besucher an ihm erfreuen.

Das kleine Nabelschwein-Ferkel hat begonnen, die Außenanlage zu entdecken - zur Freude der Besucher. © Facebook/Zoo Leipzig

So langsam verlässt das kleine Nabelschwein-Ferkel den schützenden Raum seiner Mutter und lernt die Erlebniswelt "Südamerika" kennen.

Das Jungtier ist eine echte Bereicherung für den Zoo. Nicht zuletzt, weil die sogenannten Chaco-Pekaris mittlerweile stark gefährdet sind.

"Ab sofort könnt Ihr das zwei Wochen alte Pekarijungtier stundenweise auf der Außenanlage beim Rumtollen und Kuscheln mit Sau Crêpe & Co. beobachten", informierte der Zoo auf seiner Facebook-Seite.