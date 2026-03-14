Startschwierigkeiten bei Leipziger Liebespaar: Gibt es bald Nachwuchs?

Leipzig - Erst Ende Februar waren Eulenmeerkatzen-Männchen Vince aus dem Zoo Antwerpen und Weibchen Paula aus Berlin im Zoo Leipzig eingezogen. Schon jetzt scheinen sich die beiden sehr gut eingelebt haben, sodass bereits an die Familienplanung geht.

Wie die Pfleger berichten, sei Weibchen Paula mehr als bereit, endlich Mama zu werden. © Zoo Leipzig

"Die sind sehr gut angekommen. Also die leben jetzt hier als wären sie schon deutlich länger als drei Wochen da", erklärte Tierpfleger Maurice Volkmann gegenüber der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co.".

Dass sich das Pärchen im neuen Reich mehr als wohlfühlt, merke man aber nicht nur daran, wie beide durch das Gehege streifen.

Zu Maurice Überraschung habe man schon ganze zwei Wochen lang beobachten können, dass Paula in ihren Zyklus gekommen ist und Vince immer wieder zu Fortpflanzungsversuchen verführen will.

Wie der Zoo Leipzig auf seiner Facebook-Seite mitteilt, bringe das fünf Jahre alte Männchen dafür auch die perfekten Voraussetzungen mit sich.

Doch Pflegerin Lisa Weselow weiß, dass es bisher wohl ausschließlich bei "Versuchen" blieb.