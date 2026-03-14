Startschwierigkeiten bei Leipziger Liebespaar: Gibt es bald Nachwuchs?
Leipzig - Erst Ende Februar waren Eulenmeerkatzen-Männchen Vince aus dem Zoo Antwerpen und Weibchen Paula aus Berlin im Zoo Leipzig eingezogen. Schon jetzt scheinen sich die beiden sehr gut eingelebt haben, sodass bereits an die Familienplanung geht.
"Die sind sehr gut angekommen. Also die leben jetzt hier als wären sie schon deutlich länger als drei Wochen da", erklärte Tierpfleger Maurice Volkmann gegenüber der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co.".
Dass sich das Pärchen im neuen Reich mehr als wohlfühlt, merke man aber nicht nur daran, wie beide durch das Gehege streifen.
Zu Maurice Überraschung habe man schon ganze zwei Wochen lang beobachten können, dass Paula in ihren Zyklus gekommen ist und Vince immer wieder zu Fortpflanzungsversuchen verführen will.
Wie der Zoo Leipzig auf seiner Facebook-Seite mitteilt, bringe das fünf Jahre alte Männchen dafür auch die perfekten Voraussetzungen mit sich.
Doch Pflegerin Lisa Weselow weiß, dass es bisher wohl ausschließlich bei "Versuchen" blieb.
"Ungeordneter Deckungsversuch": Vince muss noch einiges lernen
"Ich habe die Eulen beobachtet, als ich letztens hier im Dienst war. Das nenne ich 'ungeordneten Deckversuch', würde ich behaupten", lachte Lisa über die Videoaufnahme der ersten Fortpflanzungsversuche der beiden Primaten.
Das Video zeigt, wie Vince zumindest endlich Paulas Wünschen nachkommen möchte, dabei jedoch scheitert. So stimmten zwar die Bewegungen, aber die Position haute noch nicht ganz hin.
"Er weiß, was er zu tun hat, aber weiß noch nicht, wie er es zu tun hat", beurteilte Maurice die Situation. "Aber man muss auch sagen, die sind auch noch ziemlich jung", erklärte er zu Vince Verteidigung.
Ob es tatsächlich zu einem erfolgreichen Deckversuch gekommen ist, werde man erst in ein paar Wochen an Paulas Bauch beurteilen können. "Das Schöne ist, die bleiben dann die ganze Zeit zusammen, also auch wenn sie tragend ist und das Jungtier dann da ist. Dann gründen sie ihre kleine Familie."
Die komplette Folge "Auf zu neuen Welten" von "Elefant, Tiger & Co." seht Ihr jederzeit auf Abruf in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: Zoo Leipzig