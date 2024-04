Überraschung zu Ostern: Zwei Leipziger Zoo-Legenden treffen aufeinander

Leipzig - Zuschauer-Liebling Jörg Gräser beeindruckte schon bei "Elefant, Tiger & Co." mit seinen Bastel-Künsten. Nun beweist er auf YouTube sein Können . In seinem neuen Video bastelt er eine Oster-Überraschung für seine Erdmännchen. Unterstützt wird er dabei von Schauspieler Thorsten Wolf, der ebenfalls als Zoo-Pfleger bekannt wurde.

So erzählt Wolf beispielsweise von der Schließung seines Theaters nach über 30 Jahren. "Wir sind einfach zu alt und irgendwann muss man im Leben einfach sagen, es war eine schöne Zeit", erklärt er.

"Ich muss gleich sagen, ich kann nicht gut basteln aber ich kann gut zugeben", scherzte der Kabarettist gleich zu Beginn des Videos, während sich Gräser schon hingebungsvoll an sein Werk machte.

In "Jörg Gräser bastelt wieder" hilft er dem ehemaligen Löwen-Papa beim Basteln eines Osterhasen für dessen Erdmännchen.

Jede Woche bastele Gräser eine Überraschung für seine zwei Erdmännchen-Damen. © Screenshot: Instagram/basteljoerg

Kunstvolle Skulpturen aus Früchten und Gemüse gebe es für die beiden Erdmännchen aber nicht nur zu Ostern.

Um die Damen bei Laune zu halten, bereite Gräser ihnen jede Woche eine solche Freude.

"Frauen wollen immer beschäftigt werden, sonst hauen die ab", witzelte Wolf.

Aber auch bei anderen Tierarten scheue die Familie Gräser keine Mühen, wenn es darum geht, zu helfen.

"Also helfen tue ich immer. Ich helfe allen Tieren", so der Pfleger. Egal ob Stare, Rotschwänzchen oder Igel: Um irgendeine Aufzucht kümmere er sich zusammen mit Frau Steffi jedes Jahr.

"Wir hatten in diesem Jahr auch einen kleinen Wintergast, einen kleinen Igel, den Steffi dick und rund gefüttert hat", erzählte er. Nach tierärztlicher Versorgung konnte der neue Mitbewohner schließlich in einer Igel-Station endlich in seinen wohlverdienten Winterschlaf gehen.