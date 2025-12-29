"Historischer Schritt, Meilenstein": So wichtig ist Leipziger Riesenotter in Argentinien!

Leipzig - Im Jahr 2023 musste der Riesenotter Arno den Leipziger Zoo verlassen. Jetzt gibt es ein schönes Update aus seiner neuen Heimat.

Arno wurde in Deutschland geboren, soll sein restliches Leben aber in seinem natürlichen Lebensraum in Südamerika verbringen. © Facebook/Zoo Leipzig

Gemeinsam mit seinen Geschwistern Arne und Arni gehörte Arno noch vor wenigen Jahren zum Leipziger "A-Team", bis es für ihn ins argentinische Buenos Aires ging.

Der Grund: Er soll dort gemeinsam mit einer eigenen Familie in seinem natürlichen Lebensraum, dem tropischen Regenwald, leben.

Arnos Umsiedlung in den Nationalpark in Chaco ist Teil eines Schutzprojektes, durch welches die stark vom Aussterben bedrohte Art wieder vor Ort angesiedelt werden soll.

Und wie der Eco-Park Buenos Aires auf seiner Facebook-Seite berichtet, läuft der Umzug der insgesamt acht Riesenotter - sechs davon vor Ort in Argentinien geboren - genau nach Plan.