Große Trauer im Leipziger Zoo: Koala-Dame Mandie ist tot

Leipzig - Traurige Nachrichten aus dem Leipziger Zoo : Koala-Dame Mandie musste im Alter von neun Jahren eingeschläfert werden.

Koala Mandie (†9) ist gestorben. © Zoo Leipzig

Das teilte der Zoo sowohl auf seiner Webseite als auch in den Sozialen Medien mit. Demnach habe man sich am Donnerstag für den Schritt der Einschläferung entschieden, um Mandie weiteres Leid und Schmerzen zu ersparen.

In den Tagen zuvor ging es dem Koala-Weibchen zunehmend schlechter, es habe keine Nahrung mehr aufgenommen, deutlich an Gewicht verloren und zuletzt am Donnerstag nur noch teilnahmslos am Boden gelegen.

Laut Prof. Jörg Junhold (61) seien Blutproben entnommen und ausgewertet worden. Sie hätten ergeben, dass eine massive Stoffwechselstörung bei der Beutelbärin vorlag.

"Leider zeigten die medizinischen Intensivmaßnahmen keinerlei Wirkung mehr, so dass uns nur noch die schwere Entscheidung blieb, sie von ihrem Leiden zu erlösen", so der Zoo-Direktor.