Spielzeiten und klimatisierte Waldhäuser: So bringt Leipzigs Zoo seine Bewohner durch den Winter

Leipzig - Sie stammen aus Australien, Sibirien oder auch Afrika, doch nun leben sie alle unter einem Dach: Die Tiere im Leipziger Zoo . Gerade der Winter ist für einige der Bewohner eine ungewohnte Jahreszeit. Da stellt sich die Frage: Wie bringt der Tiergarten seine Schützlinge eigentlich sicher durch den Winter?

Ganz so verschneit sieht es aktuell leider nicht mehr aus, trotzdem hat der Winter auch den Leipziger Zoo im Griff. Die kalte Jahreszeit bedeutet auch für die Zoobewohner eine Umstellung. © Screenshot/facebook.com/ZooLeipzig

Die Antwort fällt vielfältig aus, wie "Elefant, Tiger & Co." in seiner neuesten Ausgabe zeigt. Während manch ein Bewohner die kalte Jahreszeit gar in einer Kühlzelle verbringt, kommen andere ganz gut mit ihr klar.

So beispielsweise Moschustier Blue Ivy, die ursprünglich aus Sibirieren stammt. Ganz anders wiederum ihre Nachbarn, die Burma-Leierhirsche. Damit beide im Winter gut versorgt sind, gibt es das sogenannte Waldhaus. Der Zoo hat darin zwei Klimazonen eingerichtet, wie es ETC-Sprecher Christian Steyer (79) beschreibt. "So, dass sich beide wohlfühlen können."

"Wir haben hier die warme Seite, richtig schön mit Deckenheitstrahlern und dickem Stroh und muckeligen 20 Grad. Und dann habe ich hier die andere Seite, die kalte Seite. Da haben wir nur eine Rotlichtlampe und die haben wir nur, damit uns das Futter nicht einfriert", so Tierpflegerin Tana Schleinstock während einer kurzen Tour durch die Hirschbehausung.

Die Leierhirsche seien aktuelle richtige Stubenhocker. Damit sie sich ab und zu mal die Beine vertreten, wird draußen das beliebtere Futter aufgetischt, während drinnen Heu auf sie wartet.