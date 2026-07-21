Ihr entscheidet: Wie soll das Leipziger Giraffen-Baby heißen?

Leipzig - Das jüngste Giraffenbaby des Leipziger Zoos wächst und gedeiht. Nun wird ein Name für das Tier gesucht .

Für den kleinen Giraffenbullen wird ein passender Name gesucht. © Zoo Leipzig

Einen Monat ist es bereits her, seit die achtjährige Sipiwe ihren Sohn zur Welt gebracht hat. Inzwischen konnte er sogar bereits seine anderen Artgenossen in der Savanne kennenlernen.

"Wir sind äußerst zufrieden mit seiner Entwicklung, und es ist wirklich schön zu sehen, wie er mit der Herde und den anderen Bewohnern in Interaktion geht", freut sich Zoodirektor Prof. Jörg Junhold (62).

Und weiter: "Er scheint ein echter Draufgänger zu sein. Vielleicht finden wir für ihn einen zum Temperament passenden Namen."

Denn bei der Namensfindung soll die gesamte Zoo-Community eingebunden werden. So wurden bereits mehr als 1300 Vorschläge eingereicht. Wer noch nicht mitgemacht hat, kann dies noch bis zum 23. Juli über die Zoo-Website nachholen.