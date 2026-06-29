Leipzig - Nach einem Auf und Ab in der Gruppenphase der Fußball-WM steht für Deutschland am heutigen Montagabend das erste K.o.-Spiel auf dem Plan. Ob es die Mannschaft ins Achtelfinale schaffen kann oder abreisen muss, verriet das Leipziger Arakel bereits am Montagmorgen.

Erst nach einigen Minuten entschieden sich die Aras schließlich für das deutsche Team. © Zoo Leipzig

Dreimal traf das Arakel-Team, bestehend aus Blaukehlaras, Grünflügelaras und Bechsteinaras, voll ins Schwarze.

Bei ihrem letzten Tipp für das Spiel gegen Ecuador lagen die gefiederten Experten mit einem Unentschieden zumindest nur knapp daneben. Trotz des bereits feststehenden Gruppensieges verlor die DFB-Elf überraschend mit 1:2.

Ob sie sich von der Niederlage bereits erholen konnten, ließ auch die Vorhersage der Aras nicht direkt durchblicken.

Wie der Zoo Leipzig mitteilte, deute alles auf einen "engen Spielverlauf, der zunächst für Paraguay gute Optionen vermuten ließ".

Erst nach einigen Minuten schnappten sich ein Bechstein- und ein Grünflügelara den am Torbogen befestigten deutschen Weideball und verkündeten somit den abschließenden Sieger des Matches. "Es wird ein enges Spiel mit vielen Toren und dem besseren Ende für das deutsche Team", interpretierte Zoodirektor Prof. Jörg Junhold das Verhalten der Aras.