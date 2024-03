Leipziger Lippenbären ganz wild vor Hunger: "Wenn der nichts kriegt, schmeißt er Zeug durch die Kante"

Leipzig - Wie immer ist im Leipziger Zoo eine Menge los: Während die zwei neugeborenen Ziegen so gar keine Lust auf die erste Untersuchung beim Doc haben, wird beim Futter der Lippenbären ein bisschen geschummelt.

Doch das Gezeter soll noch schlimmer werden, denn dann kommen die Ärztin und Pflegerin Janet Pambor auch noch mit Spritzen und Ohrmarken an.

" Elefant, Tiger & Co. " schaut ihr dabei über die Schulter.

Frohe Kunde aus dem Streichelzoo: Zwei kleine Ziegen haben vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickt. Und so ist schon Zeit für den ersten Arztbesuch.

Verfressene Lippenbären können schonmal ungehalten werden, wenn sie Hunger haben. (Archivbilder) © Bildmontage: Zoo Leipzig

Bei den Lippenbären dreht sich etwa zur gleichen Zeit alles um eines – natürlich ums Fressen. Pflegerin Heike Breitenborn bereitet die Suppe für Klausi, Ludmilla und Rhandir zu – und muss dabei auch ein bisschen schummeln.

Denn die Lippenbären mögen, genauso wie so manches Menschenkind, so gar kein Gemüse. Deshalb wird es einfach winzig klein gehackt und in die süße Suppe der wuscheligen Raubtiere gemischt.

"Anders fressen die lieben Bärchen das nicht", so Heike. "Da machen wir es in die Suppe mit rein, ist ein bisschen Verarsche, da fressen sie es mit."

Das war nicht immer so. Am Anfang haben die Lippenbären Blumenkohl, Karotte und Co. einfach aussortiert, aber mittlerweile fügen sie sich ihrem Schicksal.

Als Erster bekommt der schon etwas ältere, aber verfressene Klausi seine Suppe, der schon ganz ungeduldig wartet. Das hat einen guten Grund: "Wenn der nichts kriegt, schmeißt er irgendwelches Zeug durch die Kante."

Der jüngste Spross Rhandir bekommt an jenem Tag sogar noch eine besondere Leckerei, den bei Bären so beliebten Honig. Na wenn da Klausi und Ludmilla mal nicht eifersüchtig werden...

