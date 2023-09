Löwen-Quartett startet erste Erkundungen: Doch im Außengehege lauert die tödliche Gefahr!

Anfang Juli waren die vier kleinen Rabauken auf die Welt gekommen. © Zoo Leipzig

In der neuen Folge von "Elefant, Tiger und Co." erfreute sich Tierpfleger Jens Hirmer an der kleinen Löwen-Familie.

"Wir kriegen die vier Racker mittlerweile auf die Waage und sehen, dass sie zunehmen, das ist klasse", so der Raubkatzen-Experte.

Er und sein Team wollen sich in den ersten Monaten so gut es geht aus dem "Familienbetrieb" heraushalten - das hat unter anderem dazu geführt, dass das jeweilige Geschlecht der Jungtiere noch nicht eindeutig hatte bestimmt werden können.

"Wir hatten sie noch nicht in der Hand, deswegen können wir es nicht genau sagen. Man konnte nur mal ein bisschen linsen und ellern, ich sage, es sind drei Jungs und ein Mädel, auf einem anderen Video sieht es eher aus wie zwei Mädchen und zwei Buben", sinnierte Hirmer.