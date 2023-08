Flausch-Alarm im Zoo Leipzig! Die Mini-Löwen sind bereit für Besuch

Das Mini-Löwen-Quartett wird ab Freitag für die Zoo-Besucher zu sehen sein. © Zoo Leipzig

Sie sind noch so klein, zuckersüß und flauschig, da würde so mancher sicher gern mal auf Kuschelkurs gehen. Doch Löwenmama Kigali (9) hat immer ein wachsames Auge auf ihre Jungen, die am 5. Juli das Licht der Welt erblickten.

Gemeinsam werden sie ab dem morgigen Freitag in der Besucherhöhle in der Löwensavanne zu sehen sein und dort die Welt entdecken, teilte der Zoo am Donnerstag auf Facebook mit.

Immerhin werden die Geschwister mit jedem Lebenstag agiler und gehen, bisher aber noch in der Wurfhöhle, neugierig auf Wanderschaft. Und weil sie mittlerweile sogar schon die Schauhöhle erkundet haben, ist es an der Zeit, diese auch für die Zoo-Besucher zu öffnen.

Man darf also gespannt sein, welches der vier tapsigen Großkatzenbabys am mutigsten ist und sich als Erstes in die Schauhöhle traut, wenn zahlreiche Menschen vor der Scheibe stehen und sie mit Freude erwarten.

"Kigali erhält jedoch weiterhin den Zugang zum rückwärtigen Bereich, sodass sie sich mit ihren Jungtieren nach Belieben jederzeit zurückziehen kann", heißt es weiter.