Zoo Leipzig startet eine neue Ära: Ein unbekanntes Rotes Panda-Weibchen zieht ein

Rote Pandas werden auch Kleine Pandas oder Katzenbären genannt. (Archivbild) © Zoo Leipzig

"Es ist eine Weile her", sagt Tierpfleger Holger Wust in der neuesten Folge von "Elefant, Tiger & Co." als er Bambus in den für Besucher abgesperrten Bereich der Himalaya-Landschaft trägt.

Seit Juli 2024 lebten in dem beliebten Zoo keine Roten Pandas mehr. Damals war das Männchen Zimai im hohen Alter verstorben. Im Oktober 2023 musste bereits seine Partnerin Lilo eingeschläfert werden.

Seitdem ist es ruhiger geworden in der Anlage, die die Katzenbären sich mit den Schopfhirschen Janno und Nicki teilen - bis jetzt!

Ein neues Weibchen aus Frankreich wurde angekündigt. Ungefähr zehn Monate soll sie erst alt sein. "Mehr weiß ich leider auch nicht", erklärt Tierpfleger Holger Wust.