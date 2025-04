Schock im Leipziger Zoo: Zweiter Gorilla innerhalb einer Woche gestorben

Leipzig - Es ist noch keine Woche her, als im Leipziger Zoo Gorilla Kio im zarten Alter von sieben Jahren gestorben ist. Jetzt muss der Tierpark den nächsten schweren Verlust im Pongoland hinnehmen.

Gorilladame Kibara, hier mit ihrem Neugeborenen im Jahr 2018, ist mit 21 Jahren gestorben. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB

Am Mittwoch ist der zweite Gorilla innerhalb einer Woche gestorben - auch das 21-jährige Weibchen Kibara ist aus einer Vollnarkose nicht mehr erwacht. Das teilte der Zoo am späten Nachmittag mit.

"Wir sind bestürzt und sehr traurig über den doppelten Verlust in der Gorilla-Gruppe. Mit solch einem Geschehen sind wir in den letzten 25 Jahren seit dem Bestehen von Pongoland noch nicht konfrontiert worden", hieß es in einer Erklärung des Zoo-Direktors Prof. Jörg Junhold (61).

Man wolle nun alles tun, um die genauen Todesursachen beider Menschenaffen herauszufinden und die übrige Gruppe zu schützen.

Genau wie Kio in der vergangenen Woche habe Kibara kurze Zeit später Krankheitssymptome wie Abgeschlagenheit und fehlenden Appetit gezeigt, weshalb sie sofort medizinisch behandelt wurde.

Die Therapie wegen einer Entzündung im Darmbereich habe jedoch nicht angeschlagen. Zur intensiveren Behandlung sei die Vollnarkose nötig gewesen, aus der die Gorilladame nicht mehr aufgewacht ist.