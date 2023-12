Seebären-Omi Lippi ist zweitälteste ihrer Art: So halten die Leipziger Pfleger die Seniorin fit!

Seebärin Lippi ist stolze 27 Jahre alt - dank der guten Pflege ihrer Betreuerinnen aber immer noch topfit. © MDR

Zoo-Azubine Sophie hat als Projekt für ihr zweites Lehrjahr einen Trainingsplan erarbeitet, um das Gedächtnis der Seebärin zu trainieren.

"Da ihr Augenlicht im Laufe der Zeit immer weiter schwinden wird, trainieren wir ihren Geruchssinn. Wir werden sie an einen bestimmten Geruch heranführen und mit einem Befehl verknüpfen", so die Auszubildende im Interview mit dem Team von "Elefant, Tiger und Co.".

Die Seniorin wird also an den Geruch einer Dose Gemüsebrühe gewöhnt - später soll sie dann immer, wenn diese Dose geöffnet wird, mit einer Aktion reagieren - beispielsweise, indem sie ihr Maul öffnet oder brüllt.

"Sie schreckt auf jeden Fall nicht zurück vom Geruch. Das ist ein guter Anfang", befindet Sophie nach der ersten Trainingssession zufrieden.