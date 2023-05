Taufe zum 145. Zoo-Geburtstag: Leipzigs jüngstes Elefanten-Baby sucht einen Namen

Elefanten-Leitkuh Kewa zusammen mit ihrer Tochter und den anderen beiden Jungtieren Akito und Bao Ngoc. Leipzigs Elefantenherde wächst und wächst! © Zoo Leipzig

Bis zur Taufe ist noch etwas Zeit. Die soll nämlich am 9. Juni und damit am 145. Geburtstag des Zoos stattfinden.

Gleichzeitig muss bis dahin auch noch ein Name für den kleinen Dickhäuter gefunden werden und genau da sind wieder alle Zoo- und Elefantenfreunde gefragt: Unter www.zoo-leipzig.de/namensaufruf könnt Ihr bis zum 23. Mai Vorschläge einreichen.

Einzige Anmerkung des Zoos ist dazu, dass die Vorschläge einen Bezug zum natürlichen Lebensraum der Asiatischen Elefanten haben soll. "Als Botschafter ihrer vom Aussterben bedrohten Artgenossen im natürlichen Lebensraum stellt der Name die Verbindung zum Verbreitungsgebiet her", hieß es dazu in einer Mitteilung.

Die endgültige Entscheidung, welchen Namen die Tochter von Leitkuh Kewa künftig tragen wird, werde dann das Zoo-Team treffen.