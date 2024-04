Neues Nashorn im Zoo Leipzig: Gut, dass Metallstäbe zwischen Maburi und Pfleger Robert sind!

Elefant, Tiger & Co. (MDR) aus dem Zoo Leipzig: Berlin-Neuzugang Maburi soll mit dem Leipziger Spitzmaulnashorn Vungu für Nachwuchs sorgen.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Zwei Wochen ist es her, dass Spitzmaulnashorn Maburi (22) vom Berliner in den Leipziger Zoo umgezogen ist, um in der Messestadt mit dem gleichaltrigen Vungu für Nachwuchs zu sorgen. Bevor es aber losgehen kann, müssen noch ein paar Vorbereitungen getroffen werden.

Aus Berlin nach Leipzig gewechselt: Nashorn-Dame Maburi. © Facebook/Elefant, Tiger & Co Robert Ruhs ist in der neuen "Elefant, Tiger & Co."-Folge unterwegs in dem Gehege, auf dem eigentlich die Geparden umherhuschen. Alle paar Meter verteilt der Tierpfleger Äpfel auf dem Boden. Ein Anreiz für Vungu, damit er sich an jeden Winkel der neuen vier Wände gewöhnt. Denn sein altes Gehege wird Maburi beziehen. Für den 22-Jährigen ist die Situation "komplett neu", da er letztmalig im Spätherbst in seinem neuen Zuhause gewesen ist. Und dieses ist eine größere Herausforderung für das tonnenschwere Tier. "Die Anlage ist wie ein Trichter, da schallen die Geräusche rein, worauf sie sehr reagieren, weil das gebündelt reinfällt", weiß Ruhs. Zudem sind die Scheiben, durch die Besucher aufs Gelände schauen können, nicht das Tollste für ein Rhinozeros. "Das ist auch nicht so schön, weil die immer irgendwelche Schatten werfen, vor allem wenn die Besucher vorbeilaufen." Zoo Leipzig Neuzugang im Leipziger Zoo wiegt fast drei Tonnen! Was wird denn da geliefert? Deshalb brauche man zur Eingewöhnung mehr Zeit als für die zweite Anlage, wo Neuzugang Maburi künftig leben soll. Kurz bevor das Tor geöffnet wird, kündigt Robert Ruhs schon mal an: "Für mich ist er ein kleiner Junge, ein kleiner Schisser. Deswegen machen wir immer viele kleine Schritte als einen großen."

Elefant, Tiger & Co.: Zoo Leipzig hofft auf Zuchterfolg bei den Spitzmaulnashörnern