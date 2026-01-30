Zuckersüße Taufe: So heißt das Leipziger Koala-Baby

Leipzig - Der acht Monate alte Koala im Zoo Leipzig heißt Inala, wie Tierpfleger am Freitag enthüllten.

Das Leipziger Koala-Jungtier wurde am Freitag auf den Namen "Inala" getauft. © Jan Woitas/dpa

Der Name war einer von mehr als 3000 Vorschlägen, die von Besucherinnen und Besuchern nach einem Namensaufruf eingegangen waren. Inala bedeutet nach Angaben des Zoos Frieden.

Die Koala-Pfleger hatten aus den zahlreichen Vorschlägen drei Favoriten ausgesucht. Darüber konnten die Zoo-Freunde final online abstimmen. Inala setzte sich vor Ruby und Mani durch.

Der kleine Koala war Ende Mai 2025 zur Welt gekommen. Es ist ein Weibchen. Inzwischen wiegt das Tier nach Angaben des Zoos rund 1100 Gramm und entwickele sich sehr gut.