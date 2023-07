Zähneputzen mit viel Fisch: So steht es um die Mundhygiene der Leipziger Robben

Wer viel Fisch isst, muss auch gut für seine Zähne sorgen. © Zoo Leipzig

Wie in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger und Co." zu sehen ist, ist das Zähneputzen ein wichtiger Bestandteil der regelmäßigen Robben-Routinen. Da sich die Meeressäuger, wie so viele Kinder auch, nicht so gerne im Mund säubern lassen, gehen die Tierpfleger mit einigen Tricks vor.

"Wir nutzen eine extra Tier-Zahnpasta. Robben können so gut riechen wie Hunde, deshalb finden sie die Paste noch etwas gewöhnungsbedürftig. Es ist also eine Schritt-für-Schritt-Annäherung an eine Übung, die sie nicht so toll finden - die aber mit viel Fisch belohnt wird", berichtet Pflegerin Bettina Hurgitsch.

Gearbeitet wird tatsächlich mit Menschenzahnbürsten für 0- bis 3-jährige Kinder, da diese ganz besonders weich sind. Robbe Alice stellt sich auch sogleich als Vorführobjekt zur Verfügung.

"Erstmal wird das Maul geöffnet, um zu gucken, ob alles okay ist", erklärt die Robbenpflegerin.