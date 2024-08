Zoo Leipzig: Tapir-Gehege nach Laila-Abschied bereits wieder bewohnt!

Leipzig - Vergangene Woche verließ Schabrackentapir-Weibchen Laila (15) nach 14 Jahren in der Messestadt den Zoo Leipzig . Seither stand das Tapir-Gehege leer - bis zum heutigen Donnerstagmorgen.

Die Zusammenstellung eines neuen Zuchtpaares in Leipzig sei auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms erfolgt.

In den kommenden Tagen werde Nuang zunächst Ruhe hinter den Kulissen erhalten, um sich an den neuen Tagesablauf und die Pfleger zu gewöhnen. Wann mit seiner neuen Herzensdame zu rechnen ist, dazu äußerte sich der Zoo zunächst nicht.

"Der Transport und das Ausladen verliefen reibungslos", erklärte Seniorkurator Ariel Jacken in einer Mitteilung. "Nuang hat ohne großes Zögern entspannt die Transportkiste verlassen, gleich neugierig seine neue Umgebung erkundet und gefressen. Besser geht es nicht."

Tapir-Dame Laila (15) ist in der vergangenen Woche nach Dortmund umgezogen, um dort für neuen Nachwuchs zu sorgen. © Zoo Leipzig

Schabrackentapir Laila hatte den Leipziger Zoo Montag vor einer Woche verlassen, um künftig in Dortmund eines neues Leben samt neuem Partner zu starten.

Auch hier ist das Ziel Nachwuchs, um die Population der gefährdeten Tierart zu erhalten. Der Schritt erfolgte ebenfalls auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms.

"Der Abschied ist uns allen nicht leichtgefallen, jedoch war dieser Schritt im Sinne der genetischen Variabilität innerhalb der europäischen Population notwendig geworden", so Seniorkurator Ariel Jacken in einer Mitteilung dazu.

In Leipzig hatte Laila seit 2010 mehrfach mit ihrem langjährigen Partner Copasih für Nachwuchs gesorgt. Dieser war jedoch im vergangenen Jahr an den Zoo von Ústí nad Labem in Tschechien abgegeben worden und soll dort für noch mehr Tapir-Babys sorgen.