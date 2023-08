Zoobesucher aufgepasst: Leipziger Löwen-Babys erkunden schon die Außenanlage!

Löwen-Mama Kigali (9) zusammen mit ihren vier kleinen Babys auf der Außenanlage. © Zoo Leipzig

Nachdem in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass der Nachwuchs von Mama Kigali (9) inzwischen schon kleinere Portionen Fleisch isst, entschied sich das Zoo-Personal nun, den nächsten Schritt einzuleiten: die Erkundung der Außenanlage.

Ab sofort kann Kigali zusammen mit ihrem Nachwuchs die Freianlage durchstreifen, hieß es in einer Mitteilung am Samstag. "Während der ersten Ausflüge vor der Besuchszeit hat sie den Radius ihrer Jungen noch stark eingeschränkt und sich auch nach kurzer Zeit in die rückwärtigen Bereiche zurückgezogen", erklärt Zoodirektor Prof. Jörg Junhold. "Sie ist weiterhin sehr vorsichtig und reagiert aufmerksam auf jede Veränderung."

Kigali gebe weiterhin das Tempo bei der Eingewöhnung ihrer Kleinen vor. Dabei habe sie jederzeit Zugang zu den rückwärtigen Bereichen der Anlage, um sich nach eigenem Ermessen zurückziehen zu können.

"Wir sind aber zuversichtlich, dass das bewegungsfreudige Quartett und Kigali sich an die neue Situation gewöhnen und dann auch regelmäßig für unsere Besucher zu sehen sein werden. Heute waren sie bereits sehr neugierig unterwegs", ergänzt Zoodirektor Prof. Jörg Junhold.