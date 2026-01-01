Geheimnis um Leipzigs Koala-Baby gelüftet! Jetzt sucht der Zoo einen Namen

Leipzig - 2026 startet gleich mit guten Neuigkeiten aus dem Leipziger Zoo ! Wie der Tierpark am Neujahrstag bekannt gab, konnte inzwischen das Geheimnis um das Geschlecht des kleinen Koala-Babys gelüftet werden. Damit startet nun die Suche nach einem Namen für den Nachwuchs.

Bitte lächeln! Für das Töchterchen von Koala-Dame Erlinga sucht der Leipziger Zoo nun einen Namen. © Montage: Zoo Leipzig

Bis zum 19. Januar können auf der Website des Zoos unter www.zoo-leipzig.de/namensaufruf Ideen für das Weibchen eingereicht werden. Gern gesehen sind dabei Vorschläge aus dem natürlichen Lebensraum der Koalas: Australien.

"Allen unseren Gästen, Zoofreunden und Partnern wünschen wir ein frohes und gesundes, neues Jahr! Wir freuen uns, auf diesem Weg gemeinsam mit ihnen in das Jahr 2026 zu starten, in dem das Koala-Haus zehn Jahre alt wird und wir im Rahmen des Masterplanes Zoo der Zukunft viel vorhaben", erklärte Zoodirektor Prof. Jörg Junhold (61) in einer Mitteilung.

Eltern des noch namenlosen Jungtieres sind Mama Erlinga (4) und Papa Yuma (5).

Dass die beiden Eltern geworden sind, hatte der Zoo im Oktober bekannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte Erlinga bereits eine ziemlich verdächtige Wölbung in ihrem Beutel mit sich getragen. Tierpflegerin Juliane Ladensack konnte dann einen ersten Blick auf das Baby erhaschen. "Einmal kurz habe ich das kleine Schnäuzchen gesehen", sagte sie.