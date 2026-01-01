Geheimnis um Leipzigs Koala-Baby gelüftet! Jetzt sucht der Zoo einen Namen
Leipzig - 2026 startet gleich mit guten Neuigkeiten aus dem Leipziger Zoo! Wie der Tierpark am Neujahrstag bekannt gab, konnte inzwischen das Geheimnis um das Geschlecht des kleinen Koala-Babys gelüftet werden. Damit startet nun die Suche nach einem Namen für den Nachwuchs.
Bis zum 19. Januar können auf der Website des Zoos unter www.zoo-leipzig.de/namensaufruf Ideen für das Weibchen eingereicht werden. Gern gesehen sind dabei Vorschläge aus dem natürlichen Lebensraum der Koalas: Australien.
"Allen unseren Gästen, Zoofreunden und Partnern wünschen wir ein frohes und gesundes, neues Jahr! Wir freuen uns, auf diesem Weg gemeinsam mit ihnen in das Jahr 2026 zu starten, in dem das Koala-Haus zehn Jahre alt wird und wir im Rahmen des Masterplanes Zoo der Zukunft viel vorhaben", erklärte Zoodirektor Prof. Jörg Junhold (61) in einer Mitteilung.
Eltern des noch namenlosen Jungtieres sind Mama Erlinga (4) und Papa Yuma (5).
Dass die beiden Eltern geworden sind, hatte der Zoo im Oktober bekannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte Erlinga bereits eine ziemlich verdächtige Wölbung in ihrem Beutel mit sich getragen. Tierpflegerin Juliane Ladensack konnte dann einen ersten Blick auf das Baby erhaschen. "Einmal kurz habe ich das kleine Schnäuzchen gesehen", sagte sie.
Magisches Tropenleuchten lockt ebenfalls wieder in den Zoo
Das Töchterchen von Erlinga und Yuma entwickle sich nach wie vor gut, verlasse bereits den Beutel und knabbere am Eukalyptus.
Seniorkurator Ariel Jacken zeigte sich schon im November zuversichtlich, dass der Nachwuchs bald regelmäßig und dauerhaft für Besucher sichtbar sein wird.
Neben dem Koala-Zuwachs lockt ab dem 8. Januar auch das "Magische Tropenleuchten" wieder in den Leipziger Zoo und lässt die Tropenwelt Gondwanaland in einem farbenfrohen Lichterglanz erstrahlen.
Titelfoto: Montage: Zoo Leipzig